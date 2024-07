Like a Dragon: Yakuza, Amazon pubblica il primo trailer

Sono passati pochi mesi dal suo annuncio eppure Amazon ha già pubblicato online il primissimo trailer ufficiale di Like a Dragon: Yakuza, serie basata sull’omonima saga videoludica sviluppata da SEGA

La saga videoludica di Yakuza è una delle più famose e amate della storia dei videogiochi, merito della casa sviluppatrice SEGA. Molti titoli della saga ora sono disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Premium e potete recuperarli tranquillamente. Pochi mesi fa Amazon aveva annunciato dell’esistenza di una serie tv di Yakuza che si basa proprio sulla saga videoludica. Si chiama Like a Dragon: Yakuza, e si è già mostrata in un primo trailer ufficiale della serie. Ci hanno anticipato quella che sembra una parte della sigla della serie tv, infatti vediamo il protagonista Kiryu che riceve l’iconico tatuaggio sulla schiena. Il protagonista è interpretato da Ryoma Takeuchi, famoso per essere il protagonista di Kamen Rider Drive. Qui sotto trovate il trailer!

Kiryu nel trailer di Like a Dragon: Yakuza

Quando si crea una serie tv o un film basato su un videogioco, i fan sono sempre lì a preoccuparsi (giustamente). Ma il creatore della serie Masaku Take ha assicurato perfino il game director di RGG Studios, Masayoshi Yokoyama, che teme che la serie sia solo una riproposta della storia originale in formato live action. Il creatore ha invece replicato che questa serie sarà un nuovo modo per vivere la storia di Kiryu. Infatti Yokoyama ha visto la serie in anteprima ed è invidioso di ciò che hanno creato perché il cast e la crew hanno creato qualcosa di nuovo, riproponendo la storia che la casa di sviluppo ha creato 20 anni fa in una salsa del tutto nuova. Yokoyama ha concluso dicendo che sia i fan che non ameranno la serie.

La serie uscirà su Amazon Prime Video il 24 ottobre 2024 e avrà 6 episodi in totale. I primi tre episodi saranno pubblicati il 24 ottobre, mentre gli altri tre rimanenti saranno disponibili l’1 novembre. Gli episodi saranno ambientati tra il 1995 e il 2005, per mostrare parti diverse della vita di Kiryu. Che ne pensate? Siete curiosi della serie? Diteci la vostra con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.