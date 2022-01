Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Dying Light 2, il secondo capitolo del franchise di Techland in arrivo molto presto su tutte le piattaforme

Ormai ci siamo: dopo numerosi rinvii e tante polemiche, Dying Light 2 si appresta ad affacciarsi su tutti gli scaffali del pianeta. Le recenti dichiarazioni di Techland, molto fiera della durata “da completisti” del suo gioco, hanno fatto molto discutere tutti gli appassionati del mondo del gaming, specialmente sul rapporto fra le quantità di ore necessarie a completare un titolo e la sua effettiva qualità. Il 4 febbraio Dying Light 2 arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One (su Nintendo Switch arriverà fra qualche tempo) e solo in quel caso potremo effettivamente determinare se e quanto sia valevole l’acquisto. Visto che però abbiamo tirato in ballo i completisti, pensiamo un po’ anche a coloro che vogliono effettivamente completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Dying Light 2 consta di 58 statuette totali, di cui 48 di bronzo, 8 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come queste, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Dying Light 2. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Dying Light 2: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista con la prima metà dei trofei di bronzo:

Verso l’ignoto : Raggiungi Villedor.

: Raggiungi Villedor. Prima dose : Usa un inibitore per la prima volta.

: Usa un inibitore per la prima volta. Herzlich Wilkommen! : Entra nel Bazar.

: Entra nel Bazar. Sotto pressione : Attiva la tua prima torre idrica.

: Attiva la tua prima torre idrica. Sulle orme del nemico : Scopri dove si trova Waltz.

: Scopri dove si trova Waltz. Una luce in mezzo all’oscurità : Attiva la tua prima sottostazione elettrica.

: Attiva la tua prima sottostazione elettrica. Fuori da casa mia! : Sconfiggi i Rinnegati che attaccano il Fish Eye.

: Sconfiggi i Rinnegati che attaccano il Fish Eye. Cenere e macerie : Raggiungi l’osservatorio.

: Raggiungi l’osservatorio. Ci faremo sentire! : Ripristina la torre di trasmissione radio.

: Ripristina la torre di trasmissione radio. Noto complice : Scopri dove si trova Veronika Ryan.

: Scopri dove si trova Veronika Ryan. A un passo dalla morte : Svegliati dopo il bombardamento.

: Svegliati dopo il bombardamento. Scendendo : Prendi l’ascensore per X-13.

: Prendi l’ascensore per X-13. La famiglia innanzitutto : Trova tua sorella.

: Trova tua sorella. Servizi comunali : Assegna tutti gli impianti.

: Assegna tutti gli impianti. Ingresso del tunnel : Attiva la tua prima stazione della metro.

: Attiva la tua prima stazione della metro. Sancio Panza : Attiva il tuo primo mulino a vento.

: Attiva il tuo primo mulino a vento. Biglietti, prego! : Usa una stazione della metro per viaggiare velocemente.

: Usa una stazione della metro per viaggiare velocemente. Don Chisciotte : Attiva tutti i mulini a vento.

: Attiva tutti i mulini a vento. Non hai visto i cartelli? : Colleziona tutti gli inibitori nascosti nelle zone di quarantena del GRE.

: Colleziona tutti gli inibitori nascosti nelle zone di quarantena del GRE. Trovato nulla di interessante? : Scopri tutti i rifornimenti aerei.

: Scopri tutti i rifornimenti aerei. Non era poi così difficile, no? : Sconfiggi la tua prima anomalia del GRE.

: Sconfiggi la tua prima anomalia del GRE. Bandiera in fiamme : Ripulisci il tuo primo accampamento dei banditi.

: Ripulisci il tuo primo accampamento dei banditi. La prima volta non si scorda… : Crea il tuo primo oggetto.

: Crea il tuo primo oggetto. Ah, allora è così che funziona!: Modifica la tua arma per la prima volta.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Dying Light 2: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Un amico in difficoltà… : Aiuta 50 sopravvissuti negli Incontri.

: Aiuta 50 sopravvissuti negli Incontri. Leccapiedi : Raggiungi un allineamento della città di 7 con una fazione qualsiasi.

: Raggiungi un allineamento della città di 7 con una fazione qualsiasi. Chi vuole essere… : Colleziona 1.000.000 nella valuta del Mondo-che-fu.

: Colleziona 1.000.000 nella valuta del Mondo-che-fu. Ultramaratona : Percorri almeno 960 km.

: Percorri almeno 960 km. Dopo la Caduta : Cadi da un’altezza cumulativa di almeno 10.994 m.

: Cadi da un’altezza cumulativa di almeno 10.994 m. Buona notte e buona fortuna : Sopravvivi alla tua prima notte.

: Sopravvivi alla tua prima notte. Giù le mani! : Uccidi 20 nemici di seguito con armi da mischia senza subire danni.

: Uccidi 20 nemici di seguito con armi da mischia senza subire danni. Cacciatore della Notte : Uccidi un notturno.

: Uccidi un notturno. Morte da lontano : Uccidi uno sputavomito con un’arma a distanza.

: Uccidi uno sputavomito con un’arma a distanza. Centro abbronzatura : Usa una torcia UV per uccidere un virale.

: Usa una torcia UV per uccidere un virale. Emicrania terminale : Esegui 50 colpi alla testa con un’arma a distanza.

: Esegui 50 colpi alla testa con un’arma a distanza. Lentone! : Perdi il livello massimo di caccia.

: Perdi il livello massimo di caccia. Socializziamo? : Unisciti a una sessione cooperativa.

: Unisciti a una sessione cooperativa. Così si gioca di squadra! : Uccidi 100 nemici mentre giochi con almeno altri 2 giocatori.

: Uccidi 100 nemici mentre giochi con almeno altri 2 giocatori. Riflessi fulminei : Esegui 10 blocchi perfetti di seguito senza subire danni.

: Esegui 10 blocchi perfetti di seguito senza subire danni. Smanettone : Modifica le tue armi almeno 50 volte.

: Modifica le tue armi almeno 50 volte. Piano terra in arrivo! : Esegui 50 abbattimenti.

: Esegui 50 abbattimenti. Non guardare in su : Piomba su almeno 50 nemici.

: Piomba su almeno 50 nemici. Hai afferrato il punto? : Uccidi 50 nemici con una lancia.

: Uccidi 50 nemici con una lancia. Nottambulo vero : Completa tutte le prove dei Nottambuli.

: Completa tutte le prove dei Nottambuli. Bim, bum, sbam!!! : Esegui un calcio volante a seguito di una doppia corsa sul muro.

: Esegui un calcio volante a seguito di una doppia corsa sul muro. Archivista : Trova tutti gli appunti da collezione.

: Trova tutti gli appunti da collezione. Audiofilo : Trova tutte le registrazioni da collezione.

: Trova tutte le registrazioni da collezione. Appassionato dell’arte di strada: Scopri tutti i graffiti tag da collezione.

I trofei d’argento | Dying Light 2: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Mappa della metro : Attiva tutte le stazioni della metro.

: Attiva tutte le stazioni della metro. Redivivi : Sconfiggi tutte le anomalie del GRE.

: Sconfiggi tutte le anomalie del GRE. Martello del giudizio : Ripulisci tutti gli accampamenti dei banditi.

: Ripulisci tutti gli accampamenti dei banditi. Maestro del parkour : Ottieni la massima competenza nel parkour.

: Ottieni la massima competenza nel parkour. Maestro del combattimento : Ottieni la massima competenza in combattimento.

: Ottieni la massima competenza in combattimento. Un uomo con una missione : Incontra tutti i tuoi interessi amorosi su Sparker.

: Incontra tutti i tuoi interessi amorosi su Sparker. Sano come un pesce : Porta la tua Salute al massimo.

: Porta la tua Salute al massimo. Cuore di ferro: Porta il tuo Vigore al massimo.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Dying Light 2: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate l’unico trofeo d’oro del titolo di Techland:

Il tuo mondo, le tue regole: Completa il gioco con un finale qualsiasi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino:

Il sentiero del pellegrino: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

