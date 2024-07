Bleach: Rebirth of Souls, ecco il gameplay trailer!

Bleach: Rebirth of Souls si svela in un gameplay trailer! Il nuovo picchiaduro ispirato al famoso manga e anime è pronto a farvi vivere l’emozione delle battaglie fra Shinigami

Annunciato a inizio mese da Bandai Namco, Bleach: Rebirth of Souls, il picchiaduro, o più correttamente arena fighter, dedicato all’universo narrativo del famoso manga di Tite Kubo, arriverà su PC, Xbox, PlayStation 4 e Playstation 5 in data ancora da definire. Pochi giorni fa è invece stato diffuso un gameplay trailer che mostra le caratteristiche peculiari del combat system di questo titolo.

Bleach: Rebirth of Souls, cosa ci mostra il gameplay trailer

In questo primo sguardo al gameplay, ci viene mostrato come Bleach: Rebirth of Souls si approcci al genere picchiaduro con un peculiare sistema di combattimento. Al posto dei classici indicatori, troviamo il Konpaku, che rappresenta l’energia vitale del personaggio, e il Reishi, l’energia spirituale da consumare negli attacchi. Per vincere è necessario ridurre il Reishi avversario per poi sferrare un potente attacco speciale (con cinematica dedicata, ndr), denominato Kikon. Questo danneggerà direttamente il Konpaku. Sarà inoltre possibile accumulare energia spirituale per rilasciare attacchi ancora più devastanti. Questo sistema, unito a combo, attacchi speciali denominati Zankensoki, la possibilità di contrattaccare con il Reverse o di “Risvegliare” il nostro personaggio, porterà a combattimenti dinamici e imprevedibili. La modalità storia, con i suoi tutorial dedicati, permetterà di prendere confidenza con queste peculiari meccaniche e con l’ampio roster di personaggi giocabili.

Bleach: Rebirth of Souls, di cui abbiamo potuto finalmente vedere un gameplay trailer, promette di essere un’esperienza fedele al materiale di riferimento, con una modalità storia coinvolgente, sia per i fan di vecchia data, sia per chi si avvicina per la prima volta al brand, magari spinto dall’ondata di nuova popolarità legata al ventesimo anniversario della saga e all’uscita dell’adattamento animato dell’ultimo arco narrativo.

