Da pochi giorni è nelle sale di tutta Italia uno dei film più attesi dell’anno. Ora che qualcuno l’ha visto, vogliamo spiegarvi cos’è successo esattamente nel finale di Deadpool & Wolverine e provare a immaginare cosa succederà in futuro

Il film è uscito nelle sale da pochissimi giorni, ma alcuni hanno avuto la possibilità di vederlo. Perciò, dopo aver pubblicato la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, vogliamo spiegarvi il finale del film. Ci sembra scontato dirlo, ma è sempre doveroso farlo. Se non avete ancora visto il film, lasciate questa pagina e tornate quando lo avrete fatto, perché ci saranno spoiler sul finale. In questo articolo vi spieghiamo appunto cosa è successo e, allo stesso tempo, faremo anche delle supposizioni sul futuro di Wolverine di Hugh Jackman nell’MCU e vedremo anche di spiegare la post credit (sì, ce n’è una, ed è molto divertente, in pieno stile Deadpool).

Il nuovo Logan | Deadpool & Wolverine: la spiegazione del finale

Il motivo per cui tutto il film parte è proprio per la morte di Logan dell’universo Fox. Come spiegato da Mr. Paradox, Logan era un’ancora universale senza la quale l’universo non poteva esistere. Quindi, senza Wolverine, l’universo Fox sarebbe morto tra duemila anni, un processo velocizzato da Mr. Paradox. Ma Wade, per non perdere tutti coloro che ama, decide di fare un viaggio nel multiverso in cerca di un degno sostituto. Per questo prende il Logan che vediamo collaborare con lui e che affronta insieme a Deadpool tutto il viaggio nel Vuoto, combattere contro Cassandra Nova e sopravvivere ad Alioth. Dopo aver sventato i piani di Mr. Paradox e sconfitto Cassandra Nova, la TVA decide di ringraziare i due antieroi lasciando in pace Wade e permettendo a Logan di rimanere in quell’universo dove Wolverine è morto.

Wolverine in Secret Wars? | Deadpool & Wolverine: la spiegazione del finale

C’è un “ma”, in questo universo arriva anche sua figlia Laura Kinney. Non ci è dato sapere se quella versione cresciuta di lei sia la stessa che abbiamo visto nell’ultimo film di Wolverine del 2017, ma ci sono alcuni indizi che fanno pensare sia lei. Ad esempio indossa lo stesso paio di occhiali da sole che indossava in Logan – The Wolverine. Fatto sta che ora lei e la variante di Logan sono nello stesso universo e ora ha di nuovo il suo Wolverine, cosa che ha permesso all’universo 10005 di sopravvivere. Ora però c’è da scoprire se questo porterà dei problemi alla sacra linea temporale oppure sono dei punti che possono essere ricoperti con la presenza di quel Logan che per il suo universo è diventato insignificante. Fatto sta che sicuramente rivedremo ancora Hugh Jackman nei panni di Logan e molto probabilmente lo vedremo interagire con gli Avengers come Thor, Hulk e Hawkeye.

Questo incontro avverrà sicuramente in Avengers: Secret Wars. Anzi, forse perfino in Avengers 5, che ora non ha più un sottotitolo a causa del caso di Jonathan Majors nei panni di Kang. Questo sarà il più grande evento cinematografico che sia mai stato creato, soprattutto perché potremmo addirittura vedere il Wolverine di Hugh Jackman con lo Spider-Man di Tobey Maguire. Ma non solo, potrebbe formarsi un grande trio con Wolverine, Spider-Man e Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man. Questo trio riuscirebbe a reggere tutto il film e dare così un degno finale a tutto l’universo cinematografico Marvel per permettergli di ripartire da zero.

La scena post-credits

Arriviamo alla tradizione dell’MCU, anzi, di tutti i film Marvel, la scena post-credits. Niente di eclatante o che si colleghi ad Avengers Secret Wars o a qualsiasi altro progetto futuro. Si vede soltanto Deadpool che mette finalmente in chiaro quello che è successo a Johnny Storm interpretato da Chris Evans, confermando che Wade (più o meno) non c’entra niente con la sua morte per mano di Cassandra Nova. Nella scena in cui i tre venivano portati dalla mutante di livello omega, Johnny Storm viene ripreso da una telecamera dove insulta pesantemente Cassandra Nova. Quindi Deadpool non ha fatto altro che riportare le parole della Torcia Umana alla villain del film, portandolo quindi alla morte.

Voi che ne pensate? Vi è piaciuto il finale del film? Cosa vi aspettate dal futuro del Wolverine di Hugh Jackman? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, spiegazioni e recensioni dal mondo del cinema e molto altro!

