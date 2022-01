Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Sifu, il titolo di Sloclap in arrivo molto presto su PC e piattaforme Sony PlayStation

Febbraio 2022 è, innegabilmente, uno dei mesi più interessanti dell’anno in termini di uscite videoludiche. Accanto a titoli del calibro di Horizon Forbidden West, Elden Ring e Dying Light 2, però, troviamo fra i titoli più attesi anche una produzione minore. Stiamo parlando di Sifu, titolo di Sloclap in arrivo il prossimo 8 febbraio in esclusiva console Sony (PS4 e PS5) e su PC tramite Epic Games Store. Vi abbiamo già parlato di tutto quello che dovete sapere prima di approcciarvi al gioco in un articolo dedicato, che potete trovare cliccando qui. In questa sede, invece, ci rivolgiamo ai più completisti fra voi: fate spazio ai trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Sifu consta di 43 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 13 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di proseguire con la lettura tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Sifu. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Sifu: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista con la prima metà dei trofei di bronzo:

Il vecchio maestro : Completa il prologo.

: Completa il prologo. L’assalto : Uccidi Fajar alla fine del Centro occupato.

: Uccidi Fajar alla fine del Centro occupato. Il rancoroso combattente alla sbarra : Uccidi Sean alla fine del Club.

: Uccidi Sean alla fine del Club. Sangue di signora nella neve : Uccidi Kuroki alla fine del Museo.

: Uccidi Kuroki alla fine del Museo. Lady Wing Chun : Uccidi Jinfeng alla fine della Torre.

: Uccidi Jinfeng alla fine della Torre. Senza paura : Completa il gioco prima dei 50 anni.

: Completa il gioco prima dei 50 anni. Fuoriclasse delle acrobazie : Arrampicarsi e sfruttare gli spazi ti permette di controllare il flusso del combattimento.

: Arrampicarsi e sfruttare gli spazi ti permette di controllare il flusso del combattimento. Danza della mantide religiosa : Scagliare i nemici agevola la gestione dei gruppi. (Esclusa la modalità addestramento).

: Scagliare i nemici agevola la gestione dei gruppi. (Esclusa la modalità addestramento). Combattimenti da strada : Qualsiasi cosa può diventare un’arma: continua a utilizzare l’ambiente a tuo vantaggio. In questi combattimenti, non c’è esclusione di colpi! (Esclusa la modalità addestramento).

: Qualsiasi cosa può diventare un’arma: continua a utilizzare l’ambiente a tuo vantaggio. In questi combattimenti, non c’è esclusione di colpi! (Esclusa la modalità addestramento). La vita è maestra : Sblocca la tua prima abilità.

: Sblocca la tua prima abilità. Apprendimento costante : Sblocca permanentemente un’abilità per la prima volta.

: Sblocca permanentemente un’abilità per la prima volta. Qi Gong: la mente : Ottieni la più alta ricompensa in PE da un santuario per la prima volta.

: Ottieni la più alta ricompensa in PE da un santuario per la prima volta. Qi Gong: il respiro : Ottieni la più alta ricompensa in punteggio da un santuario per la prima volta.

: Ottieni la più alta ricompensa in punteggio da un santuario per la prima volta. Qi Gong: l’essenza: Ottieni la più alta ricompensa in base all’età da un santuario per la prima volta.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Sifu: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Padroneggio il Kung-Fu : Raggiungi un punteggio di livello di 3.000.

: Raggiungi un punteggio di livello di 3.000. Il vecchio bambino : Raggiungi il tuo aspetto più vecchio. Sarai ancora abbastanza forte da raggiungere il tuo obiettivo?

: Raggiungi il tuo aspetto più vecchio. Sarai ancora abbastanza forte da raggiungere il tuo obiettivo? Spada macchiata di sangue : Metti a segno un attacco a colpo singolo con un’arma da taglio su un nemico. (Esclusa la modalità addestramento).

: Metti a segno un attacco a colpo singolo con un’arma da taglio su un nemico. (Esclusa la modalità addestramento). Mani fulminee : Esegui 3 atterramenti in 12 secondi. (Escluso il livello d’introduzione).

: Esegui 3 atterramenti in 12 secondi. (Escluso il livello d’introduzione). Rissa Kung-Fu style : Colpisci 3 nemici con un singolo colpo. (Escluso il livello d’introduzione).

: Colpisci 3 nemici con un singolo colpo. (Escluso il livello d’introduzione). Sentiero della prospettiva : Sblocca la potente mossa Calbot.

: Sblocca la potente mossa Calbot. Rissa nell’hangar : Nel Centro occupato, completa l’hangar in meno di 1 minuto e 20 secondi a partire da quando il gruppo principale si sarà accorto della tua presenza.

: Nel Centro occupato, completa l’hangar in meno di 1 minuto e 20 secondi a partire da quando il gruppo principale si sarà accorto della tua presenza. Il protettore dell’arena : Nell’arena del Club, sconfiggi l’Energumeno prima di sconfiggere qualunque altro nemico.

: Nell’arena del Club, sconfiggi l’Energumeno prima di sconfiggere qualunque altro nemico. Sii come l’acqua : Nel Museo, lancia un nemico nella fontana da un piano sopraelevato.

: Nel Museo, lancia un nemico nella fontana da un piano sopraelevato. Risparmia tempo, subisci danni : Nelle cantine della Torre, lasciati cadere da un punto elevato per scendere più in fretta.

: Nelle cantine della Torre, lasciati cadere da un punto elevato per scendere più in fretta. I guerrieri della montagna : Nel Santuario, lancia un nemico in direzione delle montagne.

: Nel Santuario, lancia un nemico in direzione delle montagne. Di’ cheese: Fai uno scatto in modalità fotografica!

I trofei d’argento | Sifu: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo la lista con le statuette d’argento:

Maestro Muk Yan : Ottieni il talismano di legno.

: Ottieni il talismano di legno. Tigre fiammante : Ottieni il talismano di fuoco.

: Ottieni il talismano di fuoco. Fonte di pugnali volanti : Ottieni il talismano d’acqua.

: Ottieni il talismano d’acqua. Iron Money : Ottieni il talismano di metallo.

: Ottieni il talismano di metallo. O.K. : Sconfiggi un boss qualsiasi senza morire.

: Sconfiggi un boss qualsiasi senza morire. Racconto d’investigazione : Completa la Bacheca d’investigazione del Centro occupato.

: Completa la Bacheca d’investigazione del Centro occupato. Combattente sbronzo : Completa la Bacheca d’investigazione del Club.

: Completa la Bacheca d’investigazione del Club. Esperto di arti marziali : Completa la Bacheca d’investigazione del Museo.

: Completa la Bacheca d’investigazione del Museo. Sete di conoscenza : Completa la Bacheca d’investigazione della Torre.

: Completa la Bacheca d’investigazione della Torre. Memoria ricostituita : Completa la Bacheca d’investigazione del Santuario.

: Completa la Bacheca d’investigazione del Santuario. La 36ª camera del Kung Fu : A mani nude o con un’arma, in piedi, contro un muro, su un cornicione o a terra… Esegui ogni tipo di atterramento almeno una volta.

: A mani nude o con un’arma, in piedi, contro un muro, su un cornicione o a terra… Esegui ogni tipo di atterramento almeno una volta. Prodigio del pugno a “occhio di fenice” : Usa ogni attacco focus almeno una volta. (Escluso il livello d’introduzione).

: Usa ogni attacco focus almeno una volta. (Escluso il livello d’introduzione). Ferocia, velocità, forza, precisione: Raggiungi un punteggio di livello di 5.000.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Sifu: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

Pugni feroci : Ottieni la tua vendetta (uccidi Yang alla fine del Santuario).

: Ottieni la tua vendetta (uccidi Yang alla fine del Santuario). I leggendari talismani di Wuxing : Ottieni il talismano della terra e abbraccia il Wude.

: Ottieni il talismano della terra e abbraccia il Wude. Figliol prodigo: Completa il gioco prima dei 25 anni.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Sifu:

Pugno dell’Immortale: Hai sbloccato tutti i trofei! Grazie per aver giocato a SIFU!

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Sifu. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Sloclap qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi agigornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!