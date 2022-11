Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Pikachu

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come ottenere Pikachu in Pokémon Scarlatto e Violetto, la nuova iterazione del brand di Game Freak recentemente arrivata in esclusiva Nintendo Switch: dove si nasconderà il più famoso dei Pokémon?

Sono passati ormai quasi dieci giorni da quando, lo scorso 18 novembre, Pokémon Scarlatto e Violetto è ufficialmente arrivato in esclusiva su Nintendo Switch. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, e al netto di tutti i grandi difetti che ormai la serie di Game Freak ci ha quasi abituati a vedere (seppur abbiano marcatamente stancato in effetti), abbiamo deciso di promuoverlo e di sperare, nuovamente, nel “capitolo successivo”. I Pokémon che potete trovare in questa nuova iterazione sono davvero tanti, è vero, ma sappiamo già che molti di voi quando pensano al franchise di Game Freak pensano sempre e solo a lui: Pikachu!

Prima di scoprire come ottenere Pikachu in Pokémon Scarlatto e Violetto, vi ricordiamo che qui su tuttoteK abbiamo già preparato per voi alcune interessanti guide a tema. Se volete sapere che cosa sapere prima di iniziare a giocare potete cliccare qui, ma abbiamo anche preparato un articolo dedicato ai migliori esemplari di tipo Drago, Fuoco e Terra, nonché quello relativo al miglior starter con cui iniziare. Detto questo, scopriamo come ottenere il topo più famoso del pianeta!

Pikachu teratipo Volante?

Innanzitutto, partiamo con un tipo di Pikachu… speciale! Speciale in che senso? Se acquisterete Pokémon Scarlatto e Violetto entro il 28 febbraio 2023, potrete accedere a questa versione speciale di Pikachu teratipo Volante che presenta due caratteristiche uniche: conosce la mossa Volo (ovviamente normalmente inaccessibile) ed è di teratipo Volante. Per ottenerlo dovrete accedere alla funzione Dono Segreto nel Portale Poké (che sbloccherete nelle prime ore di gioco), seguendo queste istruzioni:

Aprite il vostro Menu di gioco premendo il tasto X;

Scorrete in basso fino a raggiungere il Portale Poké;

Scrollate tutto il Menu fino a raggiungere l’opzione “Dono Segreto”;

Scegliete l’opzione “Ottieni via Internet”;

Il vostro Nintendo Switch inizierà a connettersi alla rete e a cercare doni. Successivamente dovreste ricevere a schermo la notifica “Dono Pikacu Teratipo Volante”;

Riscattate e via!

Se non Pikachu… almeno Pichu? | Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Pikachu

La seconda opzione per ottenere all’inizio del gioco Pikachu è, ovviamente, cercare di catturarlo. Dato che le regioni in cui è presente il Pokémon non sono raggiungibili sin da subito, forse vi conviene puntare alla sua evoluzione precedente: Pichu. Disponibile sin dalle prime ore di gioco e anche piuttosto semplice da trovare, per ottenere il topolino giallo potete seguire i seguenti consigli:

Tanto per iniziare, Pichu è catturabile nelle zone a sud sud-ovest della mappa di gioco, in particolare nelle regioni del centro sud. Potete trovarlo facilmente vicino al piccolo lago presente a centro sud , o spesso vicino a degli alberi. Sembra essere più attivo nelle ore diurne, piuttosto che nelle notturne;

, o spesso vicino a degli alberi. Sembra essere più attivo nelle ore diurne, piuttosto che nelle notturne; Una volta trovato il vostro Pichu, potrete combatterci direttamente o utilizzare il tasto ZR per lanciargli una Poké Ball, spaventarlo e iniziare la battaglia;

Nel corso della battaglia, dovrete necessariamente abbassare i punti vita di Pichu per rendere più facile la cattura, così come con tutte le altre creature. Potete tranquillamente usare le semplici Poké Ball , visto che tutti gli esemplari sono di livello piuttosto basso.

, visto che tutti gli esemplari sono di livello piuttosto basso. Una volta catturato Pichu potrete farlo evolvere successivamente in Pikachu!

E se volessi proprio Pikachu? | Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Pikachu

Se invece vi trovate in zone più avanzate di gioco, potrete esplorare le zone in cui è presente proprio Pikachu. Considerate che è molto più raro da trovare rispetto a Pichu, e quindi questo potrebbe effettivamente il metodo più lungo e meno immediato per ottenerlo. Potete trovare Pikachu nelle zone a sud-ovest, ad ovest e ad est. Se non riuscite a trovarlo subito, potete provare a cambiare l’ora del giorno o a cambiare area per poi ritornare, perché in questo modo potete resettare i Pokémon presenti.

Inoltre, per aumentare le vostre chance di ottenere Pikachu in Pokémon Scarlatto e Violetto potete ricorrere ad alcuni piatti di cibo in particolare. Specialmente quelli che aumentano la possibilità di incontri con i Pokémon di tipo Elettro, ve ne sono davvero molti e vi basta leggere le descrizioni per sceglierli.

Infine… il trading! | Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Pikachu

L’ultimo metodo è decisamente il più immediato: lo scambio di Pokémon con altri giocatori online. Potete scegliere questa opzione dal vostro PokéPortale e il gioco vi permetterà di accedere a due modalità. Lo scambio di link vi permetterà di trasferire creature con amici vicini e lontani. Una volta selezionata questa opzione, il gioco vi permetterà di trovare la console Nintendo Switch del vostro amico o di impostare un Codice da scambiarvi per effettuare la transizione.

Lo scambio magico, invece, non è molto raccomandato se siete alla ricerca di un Pokémon in particolare, perché non potrete scegliere la creatura in arrivo. Vi permetterà però di scambiare Pokémon con chiunque nel mondo e ottenere, chissà, anche qualche sorpresa particolare!

Buon divertimento

E questi erano tutti i metodi possibili in Pokémon Scarlatto e Violetto per ottenere Pikachu. Fateci sapere se avete acquistato il nuovo capitolo del franchise di Game Freak e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!