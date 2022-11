Overwatch 2: Ramattra si presenta con il nuovo gameplay trailer

Nelle scorse ore, Activision Blizzard ha finalmente svelato, con un trailer, le abilità del nuovo eroe che si aggiungerà al roster di Overwatch 2: conosciamo insieme Ramattra

Ormai ci siamo: la Season 1 di Overwatch 2 (ve ne abbiamo parlato qui!) sta per concludersi. Con l’arrivo della Season 2, prevista per il 6 dicembre prossimo, si espanderà anche il roster di eroi che Activision Blizzard mette in campo per le vostre sessioni di grind selvaggio. La new entry è Ramattra, un eroe Omnic di classe Tank, ma che si discosta molto da altri suoi “colleghi” DPS. Ramattra è il leader del Settore Zero, che ha a lungo cercato una via per vivere in pace con gli esseri umani. Accantonando un tentativo fallito dopo l’altro, ha deciso di passare alla violenza alleandosi con Talon.

Nelle scorse ore, Blizzard ha pubblicato un gameplay trailer che mostra le abilità di Ramattra. Il Tank ha a disposizione due forme: Omnic e Nemesi. La forma Omnic è votata principalmente alla difesa, e Ramattra può posizionare una barriera in una posizione specifica o lanciare un orb che si espande e diventa un campo di rallentamento (che sembra essere efficace anche su eroi come Echo e Mercy). Nella forma Nemesi, invece, Ramattra diventa più resistente e può lanciare onde d’urto con i pugni, bloccare attacchi come Doomfist e attivare la sua Ultimate, che sembra essere in grado di risucchiare punti salute dai nemici vicini. Vi lasciamo al trailer.

Come per Kiriko, l’Eroe aggiunto con la prima stagione di Overwatch 2, anche Ramattra sarà ottenibile raggiungendo il livello 55 del Battle Pass. Preparatevi, come abbiamo detto in apertura, ad ore ed ore di grind insomma. Se invece non ne avete la pazienza e volete provare Ramattra sin da subito, be’ potete sempre acquistare il Premium Battle Pass.

Overwatch 2 è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Avete visto il gameplay trailer di Overwatch 2 dedicato al nuovo eroe, Ramattra? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!