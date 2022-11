Pokémon Scarlatto e Violetto: cosa sapere prima di iniziare

Di novità Pokémon Scarlatto e Violetto ne promettono tante, ma cosa serve sapere davvero? Abbiamo condensato le notizie in uno speciale

Se siete qui, può essere per un solo motivo: a ridosso del day one, volete sapere quel che serve in merito a Pokémon Scarlatto e Violetto ma non sapete da cosa iniziare. Un ordine ben preciso ci dovrà pur essere, però, vero? Abbiamo cercato di riunire i dubbi più assillanti per tutti i giocatori (o, per amor di fidelizzazione dell’utenza da parte dei canali social ufficiali, gli Allenatori), specie chi può non aver apprezzato Spada e Scudo per quel che sono, all’ombra di ciò che volevamo tutti che fossero. Ma prima di arrivare agli errori da cui Game Freak ha imparato, partiamo dall’inizio… letteralmente.

Chi ben comincia…

Per essere a metà dell’opera, la prima cosa da sapere in merito a Pokémon Scarlatto e Violetto è lo starter da scegliere. In passato è stato facile decidere con quali partner dare il via alla propria avventura, ma stavolta la scelta potrebbe rivelarsi più complicata. Avrete a disposizione Sprigatito, il felino capriccioso di tipo Erba; per chi preferisce il calore c’è Fuecoco, il coccodrillo di tipo Fuoco dall’indole tranquilla; infine Quaxly, l’anatroccolo di tipo Acqua dal piumaggio sempre in ordine. Se volete pianificare tutto da subito, possiamo anticiparvi i tipi secondari delle forme finali: in ordine abbiamo Buio, Spettro e Lotta.

Comparto faunistico – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Cosa troveremo, vorrete sapere voi, in Pokémon Scarlatto e Violetto a livello di fauna? Le fughe di informazioni del caso sono già avvenute, e qualche colpo di tosse ce lo siamo già concesso anche noi qui sopra. Ma attenendoci ai materiali finora rilasciati, ecco di chi possiamo parlare. Abbiamo lo scrigno falso Gimmighoul, il Pikachu locale Pawmi, il porcellino Lechonk, la pianticella Smoliv, il cetaceo glaciale Cetitan, la variante regionale velenosa di Wooper, la pagnottella canina Fidough, la scimmietta venefica Grafaiai, il granchio roccioso Klawf, gli spadaccini focosi del paranormale Armarouge e Ceruledge, il Diglett acquatico Wiglett, l’evoluzione di Girafarig Farigiraf, la rana elettrica Bellibolt e, oltre ai leggendari Koraidon e Miraidon, la loro presunta pre-evoluzione Cyclizar.

Non proprio come Ultimate – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Nulla da ridire sulle novità, ma chi torna? L’abbandono definitivo della piena retrocompatibilità su Switch è ancora una nota dolente per i più sentimentali (o chi vuole creare già le sue strategie), ma in generale è bene sapere chi rivedremo e chi no. Per brevità, qui si parla de “le linee evolutive di”. La lista è come segue:

Snover

Swablu

Mareep

Applin

Growlithe

Marill

Bagon

Cubchoo

Chansey

Sudowoodo

Bounsweet

Shroomish

Bronzor

Cacnea

Numel

Rolycoly

Clauncher

Chewtle

Shellder

Combee

Cufant

Rookidee

Croagunk

Deerling

Deino

Diglett

Phanpy

Skrelp

Dreepy

Drifloon

Drowzee

Dunsparce

Eevee

Eiscue

Finneon

Flabébé

Fletchling

Fomantis

Pineco

Snorunt

Ralts

Gastly

Skiddo

Psyduck

Goomy

Skwovet

Gulpin

Magikarp

Makuhita

Hatenna

Hippopotas

Zorua di Hisui

Hoppip

Murkrow

Houndour

Jigglypuff

Komala

Sandile

Larvitar

Petilil

Litleo

Riolu

Shinx

Rockruff

Magnemite

Mareanie

Meditite

Meowth

Mimikyu

Misdreavus

Mudbray

Grimer

Noibat

Oranguru

Oricorio

Pachirisu

Passimian

Wingull

Pikachu

Pincurchin

Sinistea

Wooper di Paldea

Rotom

Sableye

Seviper

Scatterbug

Scyther

Stunky

Slakoth

Slowpoke

Snom

Sneasel

Starly

Stonjourner

Sunkern

Teddiursa

Toxel

Tropius

Tynamo

Venonat

Zangoose

Chi di qua, chi di là – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Quali sono le esclusive di ogni versione? In questo caso potremo evitare di ricorrere ad un elenco puntato, ma non per questo si tratta di liste brevi. Se avrete Scarlatto disporrete di Larvitar ed evoluzioni, Stonjourner, Armarouge, Oranguru, Stunky ed evoluzioni, Drifloon ed evoluzioni, Deino ed evoluzioni, Skrelp ed evoluzioni e, infine, il leggendario Koraidon. Se invece Violetto è la vostra versione, avrete Bagon ed evoluzioni, Eiscue, Ceruledge, Passimian, Gulpin ed evoluzioni, Misdreavus ed evoluzioni, Dreepy ed evoluzioni, Clauncher ed evoluzioni e, infine, il leggendario Miraidon.

Cover story – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Ricapitolando: chi gioca a Scarlatto avrà modo di catturare (e cavalcare) Koraidon, mentre la scelta per i possessori di Violetto ricadrà su Miraidon. In entrambi i casi ci aiuteranno a risalire alture, viaggiare a pelo d’acqua o librarci in aria. Non abbiamo conferme (non di ufficiali, almeno, segue occhiolino), ma si vocifera che Koraidon sia di tipo Lotta/Drago e Miraidon appartenga invece alla tipologia Elettro/Drago. I loro nomi sono rispettivamente le parole giapponesi per “antico” e “futuro”, accompagnate dal suffisso “-don”. In ogni caso, sono degli eccellenti motorini, e se la regione di Auros ci ha insegnato qualcosa è che ogni gioco Pokémon diventa migliore con una motocicletta.

Apriti cielo – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Ebbene sì: questi saranno i primi titoli open world della serie! I giocatori potranno visitare diversi spazi aperti, con una fauna presa in buona parte anche dalle generazioni passate. Non solo: avendo bisogno di compromessi a livello di game design, l’open world permette agli utenti di affrontare in qualsiasi ordine i tre cardini di una qualsiasi avventura. In precedenza la scalata alle Palestre (o alle Prove per gli amanti di Alola), la lotta al crimine e la cattura delle creature leggendarie era parte di un unico percorso lineare. Non più! Ora potrete persino affrontare le palestre nell’ordine che vi pare.

“Ciao amici (sono il bimbo Gigi)” – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Non sia mai che un gioco Pokémon della serie principale si scordi del multiplayer! Potrete, come impone la tradizione, scambiarvi le creature e scannarvi tra voi (che sia nel gioco in uno scontro a turni o, sperando di no, dal vivo per uno scambio losco). Stavolta però potrete davvero esplorare insieme il mondo di gioco, con almeno un membro della squadra a seguirvi mentre giocate con gli amici. Ci sono dei punti di ritrovo appositi in cui incontrarvi con altri giocatori, per viaggiare in compagnia, mostrare le vostre ultime conquiste e, naturalmente, farne anche di nuove.

Botte da Orbeetle – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il battle system dei nuovi giochi non si nega certo l’ormai noto senso di familiarità legato alla serie. Questo non ha impedito a Game Freak di svecchiarlo un po’. Naturalmente gli scontri a turni con allenatori e fauna locale sono sempre quelli, ma ora esiste anche la possibilità di combattere senza muovere un dito. Prima di farvi gridare all’eresia, sappiate che si parla esclusivamente degli scontri nell’overworld con i Pokémon selvatici. Ora potrete spedire nella tana del lupo (o meglio, del Lycanroc) i vostri Pokémon per battaglie svolte senza il vostro input, risultando in un allenamento (grinding) molto meno tedioso di quanto visto in passato. Urrà!

Un diamante è per sempre, fino alla prossima regione – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Prima ci fu la Megaevoluzione. Poi vennero le Mosse Z. E dopo il Dynamax, ora tocca ad un altro colpo di genio: il fenomeno Teracristal. Al di là di trasformare le vostre creature in Swarowski ambulanti, l’effetto ottenuto sarà quello di dare loro dei berretti molto speciali. Il Teratipo è, come dice il nome, un tipo con il quale corroborare ulteriormente gli attacchi che già godono di STAB. Per i meno avvezzi al gergo della saga, si tratta di un bonus di potenza alle mosse che coincidono con il tipo del Pokémon in campo. Tuttavia, in questa breve trasformazione è possibile anche che il Teratipo sia differente da quello del combattente, donando lo STAB ad una mossa che altrimenti non lo avrebbe…

Un nome che mi ricorda un insetticida – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Sarà svanito il Dynamax, ma la possibilità di effettuare dei Raid rimane. Il discorso è ancora lo stesso: ritrovandosi nelle apposite tane, i giocatori avranno modo di catturare uno speciale Pokémon Teracristallizzato. Chiaramente, le potenzialità aperte dal multiplayer parlano da sole: i collezionisti più tenaci potranno puntare a Pokémon con statistiche più lusinghiere o, meglio ancora, dei Teratipi particolari. Ed è qui, forse, che la metafora delle pietre preziose diventa improvvisamente più brillante… okay, la smettiamo con i giochi di parole. Almeno per quanto riguarda questo paragrafo.

Asterix in Iberia – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

Tutti i giochi Pokémon traggono le fondamenta dei loro mondi da diverse location sparse qua e là per il globo. Noi ne sappiamo qualcosa: abbiamo dedicato un intero speciale alla Poké-geografia. E dopo la Francia di X ed Y e il Regno Unito di Spada e Scudo, chi è il Paese fortunato? Stavolta tocca alla penisola iberica, ovvero a Spagna e Portogallo, offrire i propri paesaggi alla regione di Paldea. E se non fosse bastato il primo trailer a rendere ovvio questo fatto con la sua mappa appena intravista, o se non lo avessero fatto i nomi spagnoleggianti degli starter, ci penserà l’equivalente Pokémon della Sagrada Familia a convincervi.

En garde – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

La nostra rivale nel gioco sarà Nemi, che a discapito del nome poco incoraggiante (essendo passati i tempi di “superefficace su Pokémon nemico!”) si prospetta solare ed energica. Probabilmente sarà la nostra mentore durante le prime battute del gioco, ma in qualità di allenatrice “esperta” (citando il sito ufficiale) probabilmente non ci terrà per mano come Hop a Galar. In quanto alla scuola dove è ambientato il gioco, dipende dalla versione che avremo tra le mani. L’accademia di Scarlatto prende il nome dalle arance, quella di Violetto dall’uva. E le tinte dei vestiti di base a nostra disposizione a inizio gioco dipenderanno da questo.

El professòr – cosa sapere di Pokémon Scarlatto e Violetto

A differenza di Sergio Marquina, i professori della regione di Paldea hanno rivelato subito i loro nomi. Trattasi dell’avvenente selvaggia Olim nell’accademia vermiglione di Pokémon Scarlatto, e del “gigachad” Turum nell’istituto purpureo di Violetto. Come lasciano intuire i loro look, le due menti sono rispettivamente contraddistinte da un look arcaico e da un vestiario futuristico. Guarda caso, i seguaci del caro vecchio Samuel Oak rispecchiano anche Koraidon e Miraidon. Il mistero si infittisce… o anche no, visto l’approccio rilassato che la serie applica al concetto di lore. Staremo a vedere.

Spifferi

Fa freschino, vero? Ebbene sì, ci sono stati dei leak, sui quali (mezze verità permettendo) non possiamo proprio dilungarci visto che tecnicamente i giochi non saranno disponibili prima della mezzanotte di stasera. Tuttavia, come ci insegna l’ultima pagina del numero 45 di Nintendo la Rivista Ufficiale, i tempi sono maturi per dire almeno qualcosa. Abbiamo radunato un po’ di voci e ne abbiamo ricavato un coretto: vediamo se questo numero d’apertura per il concerto è di vostro gradimento!

I leggendari hanno soppiantato le bici .

. Addio alle zone di pesca , come a Hisui.

, come a Hisui. Il Pokédex arriva fino a quota 400 .

. Salvo il prezzemolino dalla coda infuocata e il trio di Kalos, niente starter di altre regioni.

di altre regioni. Ordine libero per le tre grandi città e i nove paesini , idem per le cose da fare. Niente finale prima di aver concluso le tre quest principali.

e i , idem per le cose da fare. Niente finale prima di aver concluso le tre quest principali. I nuovi leggendari non sono solo i due di copertina.

non sono solo i due di copertina. Nuove forme per Hypno, Jigglypuff e Amoonguss.

per Hypno, Jigglypuff e Amoonguss. Nuove evoluzioni per Murkrow e Dunsparce.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi farete un viaggio a Paldea? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.