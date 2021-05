Pokémon GO Fest 2021: Niantic pubblica i dettagli (guida all’evento)

Ci sono moltissime cose da sapere sul Pokémon GO Fest del 2021: abbiamo riassunto per voi tutti i dettagli più importanti da ricordare

Il brand più remunerativo al mondo ha compiuto il quarto di secolo, e dopo un lustro di attività Pokémon GO Fest sta per ripetersi per l’edizione 2021. L’evento si terrà il 17 e il 18 luglio, e il blog ufficiale ha rilasciato molti dettagli a partire dal prezzo. Contrariamente ai 15 dollari (unica valuta in cui lo stesso sito italiano ha comunicato i prezzi) delle precedenti edizioni, stavolta la partecipazione ne costerà solamente cinque. Il biglietto che ne deriva vale per entrambe le date, ma ci saranno comunque dei contenuti anche per chi non parteciperà economicamente a questa celebrazione.

Pokémon GO Fest 2021: i contenuti gratuiti

Sabato e domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ora locale) si alterneranno i vari “habitat” del Pokémon GO Fest 2021, uno per fascia oraria. Gli habitat e le creature che vi potrete trovare (più “molti altri”, stando al blog) saranno i seguenti:

Giungla: Scyther, Aipom, Froakie (selvatici), Unown F e G, Ludicolo, Chatot, Leafeon, Serperior (aromi)

Scyther, Aipom, Froakie (selvatici), Unown F e G, Ludicolo, Chatot, Leafeon, Serperior (aromi) Montagna del deserto: Skarmory, Shieldon, Hippopotas (selvatici), Flareon, Unown F e G, Tyranitar, Flygon, Throh (aromi)

Skarmory, Shieldon, Hippopotas (selvatici), Flareon, Unown F e G, Tyranitar, Flygon, Throh (aromi) Spiaggia oceanica: Dratini, Swablu, Alomomola (selvatici), Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Unown F e G, Sawk (aromi)

Dratini, Swablu, Alomomola (selvatici), Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Unown F e G, Sawk (aromi) Grotta: Roggenrola, Stunfisk di Galar, Deino (selvatici), Umbreon, Unown F e G, Gardevoir, Absol, Galvantula (aromi)

I raid includono invece Hitmontop, Cranidos, Deino, Ponyta di Galar e Zigzagoon di Galar, questi ultimi con “costumi speciali”. Tra i Pokémon selvatici inoltre troveremo Chimecho, Kricketot e Audino. Per quanto riguarda questi ultimi due, più Whismur e Tympole, ne vedremo per la prima volta delle varianti cromatiche. Inoltre, il login nei due giorni interessati porta con sé una t-shirt commemorativa. Tutte le foto scattate durante l’evento (se condivise con un hashtag apposito, #PokemonGoFest2021) includeranno una misteriosa sorpresa. La colonna sonora inedita dell’evento è ad opera di Junichi Masuda. La sfida globale farà il suo ritorno, e i moduli esca dureranno tre ore.

Pokémon GO Fest 2021: contenuti per i partecipanti (paganti)

Tra le 10:00 e le 18:00 di sabato, il professor Willow e il nostro caposquadra ci incaricheranno di organizzare un concerto. Potremo optare per “Pikachu Rock Star” o “Pikachu Pop Star”; le nostre scelte altereranno la musica di sottofondo. Ci saranno costumi speciali per il resto della “band”, tra Ponyta di Galar, Zigzagoon di Galar, Gardevoir e Flygon. Tutte le ricerche speciali di questo tipo ricevute durante l’evento saranno completabili in seguito, in qualunque momento. Tra le ricompense troveremo un incontro con un Pokémon misterioso, un’altra t-shirt e una posa esclusiva per il nostro avatar.

Domenica, invece, il focus maggiore saranno i raid, che frutteranno a chi vi partecipa 10.000 punti esperienza in più. Inoltre, dalle 10.00 alle 18.00 di domenica 18 giugno sarà possibile ottenere fino a 10 biglietti raid al Pokéstop di ogni palestra. Completando la ricerca a tempo sarà altresì possibile ottenere otto biglietti per i raid da remoto, più altri tre che si potranno redimere gratuitamente nel negozio in-game. La distanza per la schiusa delle uova in incubatrice, di cui quelle da 7 km conterranno Igglybuff, Chingling, Audino e di nuovo “molti altri”, sarà dimezzata.

Pokémon GO Fest 2021: La partnership con Google Play

Durante il Pokémon GO Fest 2021 i dischi dei Pokéstop, nonché i pacchi amicizia, conterranno adesivi speciali, mentre Unown F e Unown G, già menzionati più volte prima, includeranno anche varianti cromatiche. Inoltre, Google Play sarà un partner dell’evento. I giocatori, nei paesi in cui esistono i Google Play Points, potranno guadagnarne quattro volte tanto dal 12 al 18 luglio. Sabato 17 si potrà redimere inoltre “un esclusivo pacco amicizia sponsorizzato” su cui Niantic deve ancora fornire tutti i dettagli. I biglietti sono già disponibili da ora, e una volta acquistati saranno nella borsa.

Ora sta a voi dirci la vostra: c’è ancora qualcosa che vorreste sapere, o la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.