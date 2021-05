Scarlet Nexus: disponibile la demo per PS4 e PS5

Dopo l’uscita su piattaforme Microsoft, la demo di Scarlet Nexus è ora disponibile anche su console PS4 e PS5. Andiamo insieme a vedere i dettagli

La demo di Scarlet Nexus è finalmente scaricabile anche su PS4 e PS5. Il nuovo gioco action rpg sviluppato e distribuito da Bandai Namco, è ambientato in un mondo distopico dallo stile eclettico. Potremo agire nei sia nei panni di Yuito Sumeragi che in quelli di Kasane Randall, entrambi membri dell’Other Suppression Force (OSF). Il gameplay si caratterizza, oltre che per il combattimento melee ravvicinato, soprattutto per le abilità psicocinetiche dei protagonisti. I quali saranno in grado di scagliare gli oggetti dello scenario sui nemici.

Disponibile la demo di Scarlet Nexus anche su PS4 e PS5

Distribuita prima su Xbox One e Xbox Series X, la demo di Scarlet Nexus è arrivata anche su PS4 e PS5. Gli utenti PlayStation potranno da ora dare un’assaggio al nuovo rpg sviluppato da Bandai Namco. Scaricando la demo avrete, oltre a l’occasione di vedere in anticipo il gioco, anche quella di ottenere oggetti cosmetici extra nel momento in cui passerete al gioco completo. Questi li potete ottenere però solo se manterrete i dati di salvataggio della demo. La demo PlayStation non differisce tuttavia da quella Xbox.

In entrambe, come detto, potrete scegliere di giocare con Yuito Sumeragi oppure con Kasane Randall. Tenendo conto che ciascuno dei due protagonisti vi farà giocare una missione leggermente diversa. Inoltre, i giocatori potranno utilizzare una serie di skill differenti per ciascuno dei personaggi, come le diverse abilità di supporto. Durante la demo potrete infine giocare una piccola porzione di trama. Ricordiamo che il titolo si appresta ad uscire il giorno 25 giugno 2021 su console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e su PC.

