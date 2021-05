Vivo Golden Ticket: l’opportunità per EURO2020

Vivo lancia “Golden Ticket”, una nuova oppurtunità per vedere le partite EURO2020 Vediamo assieme in cosa consiste e come partecipare

Ogni momento può essere reso straordinario grazie a #PerfectShot e ce ne saranno tantissimi da vivere e immortalare agli EURO2020. Per questo, vivo vuole dare ai fan la possibilità di vivere l’esperienza direttamente sul campo insieme ad un amico! Per celebrare il lancio europeo di X60 Pro come smartphone ufficiale di EURO2020, vivo regala l’opportunità del vivo Golden Ticket, un biglietto per vedere tutte le partite della squadra del proprio Paese!

Vivo Golden Ticket: l’iniziativa

Cos’è il calcio per te? Questa è la domanda a cui si dovrà rispondere per vincere il contest. La leggenda del pallone Luca Toni e la stella Federico Betti (@mike_showsha) stanno chiedendo ai fan di condividere la loro idea di calcio per poter vincere il “biglietto d’oro“. Dando voce ai fan, vivo scoprirà la migliore definizione di “calcio” possibile, quella che più delle altre sa raccontare la passione dei tifosi.

Dal 27 maggio al 6 giugno, in Italia, vivo chiederà ai fan di commentare “Cos’è il calcio per te?” e seguire vivo sul canale Instagram vivomobileit. Tutte le risposte concorreranno per vincere il vivo Golden Ticket. Il biglietto dà accesso a tutte le partite della squadra del proprio Paese, per sé e per un amico, in modo da vivere i campionati a 360° e tifare per il #PerfectShot delle proprie squadre.

Le informazioni sul regolamento sono disponibili al seguente sito.

Cosa ne pensate dell’iniziativa di Vivo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.