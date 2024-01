Apple Car: l’auto della nota azienda di Steve Jobs potrebbe arrivare nel 2028

Apple non ha mai perso il pallino per la realizzazione di un’auto da identificare come “Apple Car” che potrebbe arrivare non prima del 2028

Il progetto Apple Car Titan si prospetta ormai per il 2028, ritardato rispetto alla pianificazione originaria del 2026 a causa di sfide impreviste. Inizialmente concepita come un veicolo di lusso, con un prezzo elevato, ampia autonomia e guida autonoma di livello 3 o 4 senza volante, la Apple Car ha subito significative riconfigurazioni nei suoi obiettivi.

Le informazioni provenienti da fonti interne indicano che la nuova versione dell’auto, spostata di due anni rispetto al piano iniziale, presenterà una batteria di dimensioni ridotte e un sistema di guida limitato al Livello 2+, traducendosi in un prezzo più accessibile. Il progetto Titan, mantenuto segreto per quasi un decennio, ha attraversato diverse fasi di gestione con numerosi cambi di leadership, ma Tim Cook e gli investitori ora insistono su scadenze precise.

Apple Car: come sarà?

Nonostante la consolidata presenza di Apple nell’elettronica di consumo con prodotti di successo come iPhone, Mac e dispositivi indossabili, l’ingresso nel settore automobilistico ha presentato sfide e sollevato interrogativi sulla redditività del business. In parallelo, altri protagonisti come Huawei nel settore delle telecomunicazioni e Nio come produttore di auto, hanno già presentato i loro prodotti destinati a competere nell’ecosistema auto-telefono.

Mentre Huawei ha debuttato con la sua auto, Nio ha lanciato il Nio-Phone, evidenziando una convergenza sempre più marcata tra i settori automotive e delle telecomunicazioni. Questo intreccio potrebbe delineare un futuro in cui la connessione tra veicoli e dispositivi mobili diventa sempre più integrata, promuovendo un’esperienza di guida e di connettività avanzata. L’attenta attenzione di Apple al progresso tecnologico continua a suggerire che, anche con le sfide incontrate, l’Apple Car Titan può ancora emergere come un player innovativo nel panorama automobilistico.

