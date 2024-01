Samsung lancia l’SSD 990 EVO: prestazioni elevate per il gaming di tutti i giorni, i processi aziendali e i progetti creativi

L’azienda Samsung ha lanciato l’SSD 990 EVO, la più recente aggiunta alla sua linea di SSD consumer, progettata per offrire prestazioni superiori, efficienza energetica e flessibilità dell’interfaccia. L’annuncio è stato fatto il 23 gennaio 2024, sottolineando l’impegno di Samsung nel fornire soluzioni di archiviazione avanzate. Questo nuovo SSD NVMe è stato progettato per migliorare le esperienze informatiche quotidiane, che includono attività come il gaming, il lavoro e l’editing di foto/video.

Dettagli sul nuovo Samsung SSD 990 EVO

L’SSD 990 EVO è stato creato per adattarsi alle esigenze dei consumatori, combinando innovazione e praticità. Le prestazioni sono notevolmente migliorate rispetto al modello precedente, il 970 EVO Plus, con un incremento fino al 43%. Le velocità di lettura sequenziale raggiungono fino a 5.000 MB/s, mentre quelle di scrittura arrivano a 4.200 MB/s. Le velocità di lettura e scrittura casuali sono anch’esse migliorate, raggiungendo rispettivamente un massimo di 700K e 800K operazioni IOPS.

L’adozione della tecnologia Host Memory Buffer (HMB) consente una connessione diretta alla DRAM del processore host, garantendo prestazioni ottimali anche in assenza di DRAM nel sistema. Ciò si traduce in un significativo aumento della velocità di caricamento dei giochi e dell’accesso a file di grandi dimensioni per gli utenti che migrano da unità SSD tradizionali. L’efficienza energetica è stata migliorata fino al 70% rispetto al modello precedente, consentendo un utilizzo più prolungato sui PC senza preoccupazioni sulla durata della batteria. Il supporto a Modern Standby offre una funzione di accensione/spegnimento istantaneo con connettività Internet ininterrotta, garantendo la ricezione di notifiche anche in stati a basso consumo.

Novità

Per quanto riguarda la soluzione termica, l’etichetta di diffusione del calore di 990 EVO regola in modo efficiente le condizioni termiche del chip NAND. Assicurando così che l’unità funzioni costantemente ai massimi livelli senza compromettere l’integrità. L’SSD 990 EVO è presentato come un’unità versatile, in grado di soddisfare le attuali esigenze di elaborazione e prevedere quelle future. Con il supporto delle interfacce PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, si adatta ai PC attuali con slot M.2 PCIe 4.0 e offre compatibilità, controllo termico e risparmio energetico per le interfacce PCIe 5.0 nelle applicazioni future. È disponibile nei modelli da 1 TB e 2 TB.

