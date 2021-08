Amazon Games: nuovo rinvio per New World, ecco la data d’uscita

A pochi giorni dall’uscita ufficiale, Amazon Games ha nuovamente rinviato New World, l’attesissimo MMORPG attualmente in fase di beta, scopriamo insieme la nuova data d’uscita

New World è un MMO targato Amazon Games che ha attirato l’attenzione un po’ di chiunque bazzichi all’interno dell’industria dei videogiochi. Vuoi per le promesse di un mondo vasto e variegato, pieno di attività da fare e possibilità di personalizzazione, vuoi per l’immensa miniera d’oro che effettivamente è l’azienda di Jeff Bezos, che amplifica ancor più le possibilità di creazione di un ottimo tripla-A. Il titolo è attualmente in fase di beta e sta ricevendo attenzione ed affetto da tutti gli esperti del settore che lo stanno provando, nonché numeri abbastanza importanti sui canali Twitch che lo portano in streaming. Il titolo era attualmente previsto per il prossimo 31 agosto, dopo un ulteriore rinvio avvenuto nei primi di febbraio, quando gli sviluppatori avevano chiesto del tempo in più per sistemare il gioco completo. Non è però finita qui.

Nuovo giro, nuovo rinvio per New World. Il periodo che sta passando in fase di beta ha attratto una mandria di utenti che hanno, ovviamente rilasciato i loro feedback agli sviluppatori. Feedback che hanno portato Amazon Games a prendere l’ardua decisione di rinviare per la quarta volta il gioco, spostando la data d’uscita prevista per il 31 agosto di qualche settimana. Scopriamo insieme quando potremo (forse) giocare finalmente a New World!

New World rinnovato di nuovo: ecco la data d’uscita!

Stando a quanto riferito da Amazon, all’azienda basteranno quindi alcune settimane aggiuntive per implementare alcune modifiche e sistemare alcune criticità rilevate dagli utenti. Quindi, New World uscirà il prossimo 28 settembre 2021, esclusivamente su PC, in quanto per ora non sono previste le versioni per console di attuale o scorsa generazione.

Insomma, spostata nuovamente la data d’uscita di New World di Amazon Games, per la quarta volta dal suo annuncio. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!