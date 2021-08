New World: arriverà l’uscita anche su PS4 e Xbox One?

Tramite il profilo twitter ufficiale del gioco, abbiamo avuto la recente conferma che New World, il nuovo MMORPG di Amazon Games, non arriverà per ora su PS4 e Xbox One

Gli amanti degli MMO stanno attendendo con frenesia ed eccitazione New World, il titolo appartenente al genere targato Amazon Games che ha fatto molto parlare di sé per le ottime premesse da cui sembrerebbe partire. E non parliamo solo del fronte monetario, anche se è innegabile che l’azienda abbia tutti i mezzi per creare qualcosa di veramente incredibile, ma sono stati anche dettagliati molti aspetti del gioco che sembrano donargli una profondità e una varietà di gameplay davvero interessanti. Il gioco sta passando attraverso una fase di beta e un primo rinvio datato febbraio, seguito poi da un altro avvenuto nelle scorse ore che lo avrebbe fissato, per ora, al 28 settembre prossimo.

Il gioco è attualmente in Closed Beta e sta ricevendo l’attenzione e l’approvazione di tantissimi esperti del settore, nonostante le prime problematiche riscontrate siano principalmente di natura tecnica. Per far girare New World, infatti, servirà un PC di fascia medio-alta e, se ne sarete sprovvisti, ci dispiace dirvi che non avrete modo di avvicinarvi al titolo di Amazon Games. Come confermato infatti da alcuni Tweet del profilo ufficiale del gioco, New World è attualmente previsto esclusivamente su PC, scansando completamente le console. Vi lasciamo i Tweet a cui facciamo riferimento proprio qua sotto.

There are no future plans to make New World available on console. It will only be available on PC. — New World (@playnewworld) July 21, 2021

We currently have not announced any plans for New World to be released on console. — New World (@playnewworld) July 22, 2021

New World: niente da fare per i giocatori di PS4 e Xbox One

Nonostante per ora Amazon Games non abbia piani concreti per portare New World anche su console, è indubbio che un successo inaspettato del gioco possa far virare la rotta dell’azienda. Specialmente considerando che ormai le console di nuova generazione hanno preso piede, pur considerando le enormi difficoltà di poterne acquistare una, e che PlayStation 4 e Xbox One sono praticamente nelle case di qualsiasi videogiocatore appassionato.

Staremo a vedere. Intanto, New World è previsto per l'uscita il prossimo 28 settembre 2021, esclusivamente su PC per buona pace dei possessori di PS4 e Xbox One.