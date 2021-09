È disponibile da qualche giorno su tutti gli store di Xbox e Playstation Lost Judgment: tra tutte le attività secondarie che offre il titolo, con questa guida vedremo insieme come prendere e usare lo skateboard

L’attesissimo Lost Judgment è stato finalmente rilasciato su tutti gli store di Playstation e Xbox, e al suo interno potremo trovare svariate attività secondarie capaci di distogliere la nostra attenzione dalla trama principale. Come ci ha insegnato da tanti anni la tradizione di Yakuza infatti, nonostante la trama principale possa diventare molto cruenta e cupa (e Lost Judgment non fa eccezione), il gioco è costellato di diversi minigiochi uno più divertente dell’altro che possono portare via tante ora al giocatore.

In particolare, in questa guida vedremo l’uso dello skateboard. Oltre ad essere un’attività secondaria assolutamente interessante e gradevole, lo skateboard vi tornerà anche utile, in quanto costituisce un ottimo mezzo veloce per andare in giro per Kamurocho e Isezaki Ijincho. Perciò, sarà nostro obbiettivo spiegarvi come prendere e poi usare lo skateboard in Lost Judgment, così da offrirvi un aiuto nella vostra avventura nel nuovo spin-off di Yakuza.

Preambolo

Se ancora non possedete il gioco, ma avete intenzione di giocarci (o semplicemente, ne siete interessati), vi invitiamo a dare un'occhiata anche alle nostre altre guide di carattere più generale. Oltre alla lista dei trofei, che potrà interessare a coloro che hanno abitudine a platinare i giochi (usando termini legati a Playstation, ma applicabili anche alle altre piattaforme), potete vedere tutte le informazioni da sapere su Lost Judgment prima di giocare, come anche una guida con consigli e trucchi per iniziare al meglio la vostra partita. Detto ciò, non ci resta che iniziare con la nostra guida su come prendere e usare lo skateboard su Lost Judgment.

Ottenere lo skateboard – Lost Judgment: come prendere e usare lo skateboard

Al fine di ottenere lo skateboard, dovrete completare una sezione della storia principale: stiamo parlando, nello specifico, di tutta la parte sullo Skateboard Detective contro il Reseller. Una volta completata questa parte, Sugiura vi darà lo skateboard, che sarà utilizzabile a partire da quel momento. Potrete trovare l’item specifico tra il gear nel menu degli oggetti: potrete vedere che si troverà nella sottosezione Skateboard automaticamente equipaggiato, e che non potrà essere smontato.

Utilizzare lo skateboard – Lost Judgment: come prendere e usare lo skateboard

Essendo lo skateboard già presente nell’inventario di Yagami, esso sarà equipaggiabile automaticamente. Tutto ciò che c’è da fare per attivarlo è semplicemente tenere premuto R2 per iniziare a correre. Dopo pochi passi, Yagami estrarrà la tavoletta in maniera automatica. A questo punto, vista la vostra velocità di movimento aumentata, potrete premere X per accelerare, cerchio per saltare e R1 per scendere e ricominciare ad andare a piedi.

È importante notare, in questa guida su come prendere e usare lo skateboard in Lost Judgment, che è necessario mantenere premuto il grilletto sinistro. In caso contrario, Yagami scenderà dallo skateboard. Inoltre, non avrete la possibilità di andare sui marciapiedi con la tavola: se lo farete infatti, vedrete che anche in questo caso Yagami scenderà dalla tavole per tornare a camminare.

Conclusioni

Un’altra cosa interessante da sapere è che gli incontri in Lost Judgment non si attivano mentre si è su uno skateboard: quest’ultimo quindi non è solo un metodo elegante e veloce per spostarsi, ma anche uno strumento utile a evitare i combattimenti per strada. Nel gioco è presente anche un magazzino riadattato a skatepark, dentro al quale si possono completare missioni eseguendo vari trucchi per raggiungere il punteggio richiesto entro il limite di tempo.

Un'altra cosa interessante da sapere è che gli incontri in Lost Judgment non si attivano mentre si è su uno skateboard: quest'ultimo quindi non è solo un metodo elegante e veloce per spostarsi, ma anche uno strumento utile a evitare i combattimenti per strada. Nel gioco è presente anche un magazzino riadattato a skatepark, dentro al quale si possono completare missioni eseguendo vari trucchi per raggiungere il punteggio richiesto entro il limite di tempo.