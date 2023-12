LEGO Fortnite: come avere più cuori e vivere... in salute!

I cuori nei giochi LEGO sono sempre quattro e Fortnite ce ne propina tre: ecco come avere più salute a disposizione nel nuovo survival

Se state avendo dei problemi a sopravvivere in LEGO Fortnite, vorrete sapere come avere più cuori. Quei tre con cui partirete potrebbero sembrare pochi. E… no, non abbiamo nulla da aggiungere in merito. Sono pochi. Come prospetto iniziale, quello del survival targato Epic Games è disarmante: sarete alla completa mercé di nemici, caldo, freddo, cadute e quant’altro. In battaglia durerete poco, a meno che non siate degli assi della schivata (X, Y o △ a seconda del vostro controller). Contate poi che i nemici più forti possono sconfiggervi in un colpo solo, e aggiungete che raramente vi affronteranno uno alla volta… già. Non è un quadro molto positivo. Fortunatamente, però, siamo qui per aiutarvi a ribaltare la situazione a vostro favore.

“Come una moneta, un amuleto / che tra le mie mani cullerò” | LEGO Fortnite: come avere più cuori

Non sarà d’amore, ma il bisogno di avere più cuori in LEGO Fortnite rimane un’emergenza a cui capire come fare fronte quanto prima. Fortunatamente, una delle primissime ricette che otterrete nel corso del gioco è quella per l’Amuleto della Salute. La versione più basilare richiede tre fili di seta, nonché tre ossa e cinque artigli di lupo. La brutta notizia, in tutto questo, è che ciascun ingrediente richiede di affrontare un nemico diverso: rispettivamente i ragni (spesso nascosti sotto i blocchi di granito più piccoli), gli scheletri (attivi di notte) e i lupi (che abbondano nelle praterie, il bioma principale). Preparatevi a schivare, se potete fatevi aiutare (da un NPC o da un amico) e fate incetta di oggetti. Una volta fatto ciò, al banco di creazione potrete creare gli amuleti. Se ne possono equipaggiare fino a tre.

Ora si ragiona | LEGO Fortnite: come avere più cuori

Già con la variante di base, l’Amuleto della Salute garantisce un cuore in più. Ed equipaggiandone tre come abbiamo appena detto, a conti fatti raddoppierete la salute iniziale. Passare da tre cuori a sei è un buon punto d’inizio, ma si può fare ancora di meglio? Naturalmente sì: man mano che proseguirete nella vostra personalissima avventura, sbloccherete ulteriori ricette per altrettanti amuleti, tanto difficili da guadagnarsi quanto soddisfacenti ed efficaci una volta equipaggiati. Una mano lava sempre l’altra, e la sinergia tra sforzo e ricompensa è stata anche il filo conduttore della nostra guida alle migliorie per il vostro villaggio. Vi consigliamo di tenerla aperta, perché la caccia agli ingredienti negli altri biomi spesso e volentieri richiede quel pizzico di salute in più che non guasta mai.

Amuleti freschi freschi e altre storie | LEGO Fortnite: come avere più cuori

Supponiamo ora che non siate sulla vostra mappa, come è stato il caso per chi sta scrivendo queste righe. Ogni schermata è stata scattata su un altro mondo, reso più ostile rispetto a quello visto nelle guide precedenti per la presenza di elementi survival. (Non vi sembrava strano che negli altri articoli il personaggio non avesse mai fame, caldo o freddo?) In modo analogo a un titolo di Hidetaka Miyazaki, si presenta ben presto una situazione in cui si deve far fronte a più pericoli simultaneamente, prima di ottenere l’equipaggiamento necessario per non doversene preoccupare più. Il nostro primo consiglio è quello di partire dal villaggio stesso: migliorate il banco di creazione per ottenere più varianti di ogni strumento, compreso l’Amuleto a mente fredda… che richiede il guscio ottenibile dai temibili rotanti delle sabbie. Già.

Arrivare preparati ai biomi dal clima ostile

Avere più cuori a disposizione è già di per sé un aiuto in LEGO Fortnite, ma come potete intuire può fare ben poco rispetto a una degna preparazione. Nell’ultima immagine inclusa qui sotto, ad esempio, noterete che ci siamo avventurati nell’ostile bioma della Terra Arida rigorosamente con una bacca delle nevi per affrontare la calura. Lasciate perdere il fatto che il bisogno sia venuto meno una volta raggiunta l’altura dove reperire l’Ambra grezza (con un piccone non comune, nel caso, ottenibile solo con un banco da creazione potenziato); il punto è di avere sempre con voi delle cure. Un clima ostile non fa bene al vostro avatar. Potete contrastarlo curandovi o incassando i colpi (di sole) con un amuleto. Più imprevisti saprete prevedere, però, e meglio sarà: combinare un amuleto con un frutto capace di aumentare la resistenza al calore e di curarvi consente di affrontare un po’ di tutto.

