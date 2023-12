La tecnologia iCUE LINK di CORSAIR si aggiudica il premio CES 2024 Innovation Award

CORSAIR si vanta del prestigioso riconoscimento CES 2024 Innovation Award assegnato alla sua rivoluzionaria tecnologia iCUE LINK

La tecnologia iCUE LINK ha catturato l’attenzione e l’approvazione della Consumer Technology Association. Ciò grazie alla sua straordinaria capacità di semplificare il processo di assemblaggio e configurazione di PC ad alte prestazioni. Riducendo significativamente la complessità dei cavi collegati e rendendo l’operazione accessibile anche a coloro che non hanno competenze specifiche.

Da quando è stata presentata quest’anno, iCUE LINK ha dimostrato i suoi vantaggi distintivi, con numerosi assemblatori di PC che hanno sperimentato la tecnologia di collegamento a cavo singolo, in attesa di brevetto. Ogni componente utilizza un unico connettore che può essere collegato al componente successivo, formando una catena ottimizzata di elementi connessi a un unico Hub di sistema iCUE LINK. Questo approccio consente un assemblaggio efficiente, diretto e semplificato del sistema, tenendo conto di praticità e comodità.

Dettagli sulla tecnologia iCUE LINK di CORSAIR

La tecnologia iCUE LINK si basa su un’architettura di rete con un bus completamente digitale. Consentendo così a un singolo cavo di fornire l’energia necessaria per alimentare i componenti e trasmettere informazioni a tutti i dispositivi. Ciò include il controllo dei segnali RGB, la gestione delle RPM e il monitoraggio dei sensori di temperatura. Ogni componente intelligente ospita un microcontroller che gestisce e riporta in tempo reale al software iCUE e all’Hub di sistema tutti i dati. Questa nuova metodologia nel controllo e nella comunicazione tra componenti offre miglioramenti nella distribuzione di energia, controllo dell’illuminazione e capacità di monitoraggio. Aprendo la strada a una vasta gamma di funzionalità innovative.

iCUE LINK include già una serie di prodotti in continua espansione, come le ventole QX RGB, i sistemi di raffreddamento per CPU All-in-One, gli schermi LCD e i componenti per i sistemi custom loop della Hydro X Series. La piattaforma è progettata per accogliere ulteriori implementazioni future, e CORSAIR si impegna costantemente nello sviluppo di nuovi prodotti e funzionalità. Ciò per mantenere iCUE LINK al passo con l’innovazione nel corso degli anni.

Prodotti iCUE LINK

Tra i vari prodotti disponibili con tecnologia iCUE LINK di CORSAIR troviamo:

I prodotti CORSAIR iCUE LINK sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo, con lanci di prodotti aggiuntivi in futuro. Per i prezzi aggiornati dei prodotti CORSAIR iCUE LINK, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti con tecnologia iCUE LINK? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).