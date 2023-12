L’esperienza porta altra esperienza, o quasi: ecco come avere punti XP infiniti in LEGO Fortnite, cosa fare e… perché evitare i rischi

Evviva, LEGO Fortnite è una fonte di esperienza: sì, “è meraviglioso” e non ne dubitiamo, ma nella fretta di fornire incarichi ai giocatori per incoraggiarli ad esplorare la nuova modalità, Epic Games non ha notato di non aver chiuso un rubinetto per i punti XP, rendendoli tecnicamente infiniti. C’è poco da obiettare in merito: per il momento, potreste avere tra le mani un espediente con il quale raggiungere il livello 100 in pochissimo tempo. Perché diciamo “per il momento”? Per i nuovi arrivati sul gioco-piattaforma di Epic, possiamo già premettere che non durerà. La guida potrebbe già essere vecchia nel momento in cui la stiamo stendendo, motivo per il quale aggiungeremo le dovute postille.

Preambolo generale | LEGO Fortnite: come avere punti XP infiniti

Prima di parlare di come avere i vostri agognati punti XP infiniti, ricordiamo brevemente che con LEGO Fortnite farete incetta di esperienza a prescindere. Già, non occorre scervellarsi con bizzarre acrobazie per aggirare le regole, quando i suddetti punticini vi arriveranno comunque ogni quarto d’ora trascorso nei panni di una minifigure. Quanti punti, per l’esattezza? Vi bastano 30.000? Ebbene sì: lasciare il controller (o mouse e tastiera, va bene) lì dov’è/dove sono per un’oretta vi frutterà un livellino regalato. Naturalmente, poi, c’è da dire che c’è un tetto massimo di esperienza ottenibile al giorno… per quanto riguarda la modalità interessata, si intende. Bazzicare la modalità Creativa era e rimane un’opzione valida.

Il metodo | LEGO Fortnite: come avere XP infiniti

Ma voi non siete qui per i tecnicismi, vero? No, siete qui per imbrogliare. Bravi! Avete presente gli incarichi inclusi con questa stessa modalità? Parliamo dei vari inviti a creare mondi Sandbox, o (per chi vuole complicarsi la vita) quel tanto elusivo “Ottieni una valutazione villaggio di 4 in un mondo Sopravvivenza” (a cui stiamo ancora lavorando). Tuttavia, se non avete completato ancora uno di quei quattro incarichi, forse fareste meglio a tenere duro un altro po’. Specie se si tratta del più semplice dei quattro, “Costruisci un banco da creazione in un mondo Sopravvivenza”. Ebbene, fatevi aiutare da un amico: dovrete costruire il banco in questione nel suo mondo. Una volta creato, tornate in lobby al volo. Complimenti: avrete ottenuto un gettone scala-livelli… senza che il gioco sappia che avete ancora quell’incarico da completare. Rientrate nel mondo del vostro amico e ripetete il processo.

L’inesorabile scorrere del tempo | LEGO Fortnite: come avere XP infiniti

Se l’attrattiva della modalità ha attecchito su di voi anche al di fuori dell’esperienza a buon mercato, felicitazioni vivissime: avrete tutta l’esperienza che vorrete divertendovi con ciò che la modalità ha da offrire. A prescindere dalle ricompense tangibili, aiutare gli amici con i loro mondi è di per sé una grande soddisfazione. E visti i numeri registrati dalla modalità stessa, non è affatto da escludere che Epic Games rincari la dose in seguito con altri incarichi a loro volta pieni di gustosa esperienza. O, meglio ancora, missioni prodighe di gettoni scala-livelli. Che sono venduti a parte nel negozio oggetti. Già… forse dovremmo parlare dell’elefante in salotto, voi che ne dite?

Ne vale realmente la pena? | LEGO Fortnite: come avere XP infiniti

Come per ogni glitch che si rispetti, Epic Games non vedrà sicuramente l’ora di patchare questa svista al primo aggiornamento (e, nel corso di qualsiasi stagione, ce ne sono una marea, a partire dal probabilmente imminente Mezz’Inverno). Tanto più che la community sta facendo un passaparola al quale stiamo contribuendo pure noi. Se dovete approfittarne, fatelo ora. E fatelo solo se ritenete un tentativo strettamente necessario. Se invece, come chi vi scrive, avete anni di acquisti, skin e chincaglieria accumulata alle spalle… sappiate che chi sfrutta i glitch può anche incorrere in un ban. Quindi, a meno che non abbiate un account fresco di creazione, lasciate pure perdere il metodo. In caso contrario…

Riassunto finale

Vediamo di concludere elencando i (pochi) passi necessari per avere, come per magia, punti XP “infiniti” in LEGO Fortnite. Di nuovo: vedete di non infilarvi in qualche guaio. Noi vi vediamo.

Assicuratevi di non aver ancora svolto uno degli incarichi di benvenuto per la modalità. Entrate nel gruppo di un amico, assicurandovi che abbia lui la leadership. Svolgete l’incarico (preferibilmente uno facile, come “Costruisci un banco da creazione in un mondo Sopravvivenza”). Tornate alla lobby. Rientrate nel mondo del vostro amico e ripetete il processo.

Sempre che sia strettamente necessario, torniamo a ripetervelo. Chi è causa del suo mal…

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.