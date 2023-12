Marvel’s Spider-Man 2: il New Game Plus slitta al 2024

La nuova partita con una marcia in più passa al New Game Plus della vita reale: l’aggiornamento di Marvel’s Spider-Man 2 arriva nel 2024

Non è un mistero che Insomniac Games sia più spesso foriera di buone notizie rispetto alla storica dirimpettaia Naughty Dog, ed è questo il caso anche per il tanto atteso New Game Plus previsto per Marvel’s Spider-Man 2, che se la cava con un posticipo al 2024. Del resto, quando si tratta di elevati standard, il team di sviluppo non fa mai mancare nulla ai fan che si è conquistata nel corso degli anni. Proprio per questo, nel tweet qui sotto la gang degli “insonni” ha dichiarato: “Sappiamo che i fan stanno attendendo feature come il NG+ e le descrizioni audio, tra le altre cose. Siamo pure stati vigili in tal senso, ed è per questo che a nostro avviso le feature richiedono più test per venire incontro ai nostri standard qualitativi.”

Il 2024 di Marvel’s Spider-Man 2: un New Game Plus per il 2023, in ogni senso

La finestra di uscita per il New Game Plus di Marvel’s Spider-Man 2 è ora l’inizio del 2024, con la possibile complicità di feature ancora non annunciate. Il feedback dei giocatori influirà infatti sul prossimo aggiornamento, compreso il controllo sull’orario in-game, su colori e la rigiocabilità delle singole missioni. Una miglioria, questa, da accompagnare con l’aggettivo “ulteriore”, visto che pure noi ne siamo rimasti particolarmente entusiasti nella nostra recensione. E a proposito di entusiasmo, non dimentichiamo che i giocatori hanno accolto il titolo con un autentico plebiscito, date le vendite astronomiche registrate dall’ultimogenito di Insomniac Games. Di tutto si può parlare, dunque, tranne che di “fortuna dei Parker”, poco ma sicuro!

