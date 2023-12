LEGO Fortnite: trucchi e consigli per sopravvivere senza finire a pezzi!

“È meraviglioso far parte di un team”, ma solo con i consigli giusti: ecco i trucchi di base per la dura sopravvivenza di LEGO Fortnite

C’è voluto un anno di rumor e di allusioni divertite da parte di Epic Games, ma alla fine sì, LEGO Fortnite è realtà e con il suo arrivo vengono anche tanti elementi di gameplay che richiedono trucchi e consigli per acclimatarsi a dovere. Sì, in effetti una specie di tutorial ci sarebbe pure, ma trattandosi (anche) di un sandbox open world è facile perdersi senza capire cosa dovreste fare. Ed è così che si finisce per chiedersi come creare quelle benedette assi di legno, per esempio. È un vero e proprio gioco a parte, ed è ora che iniziamo a considerarlo come tale. Abbiamo buone notizie, però: sperimentando abbiamo scoperto diverse cose. E siamo finalmente pronti a condividerle con voi. Allacciatevi le cinture di sicurezza… anzi, “LA VITA NON TI DÀ CINTURE!”

Prendetevela comoda | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Molti dei trucchi a seguire potrebbero non servirvi del tutto (ma non è una scusa per smettere di leggere i nostri consigli per LEGO Fortnite, intesi?) seguendo solo questo. Creando un nuovo mondo, l’opzione selezionata di default consiste nelle opzioni survival tutte attive. E se volete giocare da soli, potete benissimo imporvi una sfida: se i survival sono il vostro pane, siete qui in buona parte per questo. Ci sta. E se disattivaste alcune di queste opzioni? Sorpresa, sorpresa: niente penalità per chi si semplifica la vita! Temperature? Fame? Ma per piacere! Avete mai visto una minifigure in preda ai morsi della fame? Con i mattoncini potete costruire qualsiasi cosa, quindi il “realismo” trova ben poco posto qui: “costruitevi” l’esperienza come preferite. Ma non disattivate i nemici, quelli purtroppo vi servono.

Esperienza da mastri costruttori | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Okay, parliamo dell’altro motivo per cui potreste essere qui: il Pass Battaglia. Giusto? Gioite: come la modalità creativa, anche qui avete tanta, ma tanta esperienza da guadagnare. Beh, forse non così tanta, ma 30.000 punti esperienza ogni quarto d’ora sono pur sempre 30.000 punti esperienza, non vi pare? Naturalmente, c’è un tetto massimo (o “cap” se preferite) all’esperienza ottenibile, come nella modalità creativa. Ma sapevate che il tetto massimo non è lo stesso, vero? Ne avete uno diverso per modalità! Aggiungete poi quei dettagli succosi nel paragrafo precedente… et voilà, la ricetta per l’esperienza AFK (senza toccare il controller, si intende) è servita. E visti alcuni degli incarichi che ci vengono propinati sull’Isola regolare, come biasimarvi?

Lavora! | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Ci è istintivamente venuto in mente il Gamespeak della serie Oddworld, ma in realtà… beh, dipende dai punti di vista. Ogni volta che il vostro villaggio sale di livello, potete reclutare un NPC che si trasferirà da voi. Quando ciò accade, potete dargli un lavoro. E si dà il caso che uno dei primi a vostra disposizione sia quello di accumulare risorse e lavorare i materiali… cioè uno degli aspetti più vitali. L’NPC (o PNG, visto che la localizzazione italiana stessa chiama così i personaggi non giocanti) sarà ben felice di darvi strumenti vitali. Nello specifico, l’addetto alle risorse vi darà legno e granito, mentre i colleghi che le raffinano vi forniranno strumenti come quelle assi di legno così elusive (beh, basta una segheria per craftarle). Il tutto, poi, va in tandem con l’AFK di cui parlavamo sopra… state notando un pattern?

Per-bacca | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Avete voluto la bicicletta delle temperature alte e basse? E ora pedalate. Inizialmente non avrete modo di proteggervi dall’ambiente, e questo include la semplice inclusione di un cappotto. In tal senso, i frutti di bosco vi aiutano sempre: li trovate tra i cespugli, e ce ne sono anche per le alte (e basse) temperature. Trattasi, rispettivamente, di bacche della neve e peperoncini. Un bel vantaggio, no? Un po’ meno sapere che si trovano nei biomi opposti rispetto a quelli in cui vi servono. In altre parole, dunque, i peperoncini si trovano dove fa caldo, mentre le bacche della neve fanno capolino proprio in mezzo alla neve. Motivo in più per farne incetta quando li trovate, anche perché una volta costruita una griglia potete cucinare (camper non incluso).

L’offerta termina domenica | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Torniamo agli NPC. Dovete craftare un letto per ciascuno di loro che viene a vivere nel vostro villaggio, su questo non si discute. “E io dove dormo? Dovrò pur recuperare la salute!” Domanda legittima, ma se un letto tutto vostro vi aiuta a rigenerare la salute in fretta fissando al contempo un punto di respawn quando morite ci sono altrettante considerazioni da fare. Punto primo, la salute vien mangiando: potete consumare del cibo e riprendervi al volo. Punto secondo, non avete bisogno di un punto fisso di respawn. Pensate prima a dare un letto agli NPC, la priorità deve andare a loro visto il gran bene che possono fare al vostro villaggio. Tornate pure a due paragrafi fa, se avete dubbi in merito.

“C’ho i pugni nelle mani” | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Conoscete la prassi dei giochi nella medesima branca di Minecraft. Editare, spostare e cancellare gli oggetti è una funzione inclusa nell’interfaccia, almeno di solito. LEGO Fortnite, per quello che è l’ego che le due parti coinvolte si possono ormai permettere, fa le cose a modo suo. Avete creato una casa? È lì e non c’è interfaccia che tenga. Appunto: interfaccia. È un gioco LEGO: potete fare da soli e sfasciare tutto per conto vostro. Le mani vanno benissimo; evitate di sprecare la già scarsa resistenza dei vostri strumenti. Volete il lato migliore? Tutti i materiali usati per costruire qualcosa vi torneranno automaticamente indietro, permettendovi così di ricostruire al volo qualsiasi cosa abbiate appena raso al suolo! Inoltre, le betulle e gli alberi sottili in generale si possono abbattere a suon di sganassoni.

Fame di materiali | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Se avete deciso di complicarvi la vita con gli elementi da survival, vi toccherà mangiare. Le bacche sono un po’ dappertutto, ma non riempiono la pancia… almeno, non mangiandole singolarmente. Che fare, dunque, quando non ci vedete più dalla fame? Niente dissolvenza col tondino, stavolta: tenete premuto il grilletto con cui state mangiando per continuare a farlo finché non andrete a svuotare lo slot. Funziona pure per la raccolta dei materiali: tenete premuto il pulsante per andare avanti a raccogliere fronde, radici e quant’altro a oltranza. Forse sarà una comodità “da poco”, specie in confronto al nostro primo consiglio. E invece, sul lungo periodo, vi risparmierà un’enormità di tempo.

Yabba-dabba-doo | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Una volta apprese le basi, la prima grande avventura che dovrete affrontare (ehi, c’è un intero livello di esperienza in palio!) sarà quella di dirigervi verso una caverna, dove trovare le prossime risorse da investire nel villaggio. Prima ancora di pensare agli strumenti per raccogliere materiali e a come crearli, però, dovrete prima trovare l’ingresso alla cava. Non è difficile: se trovate un punto dove i massi si ammassano al massimo, due volte su tre avete fatto tombola. O se siete più testardi del dovuto, potete anche provare a usare (leggasi: sprecare) la piccozza sul granito. Capirete ben presto di avere a che fare con una formazione rocciosa da esplorare dall’interno.

Niente istruzioni: “Le devi creare tu nella tua mente, mio signore” | Trucchi e consigli per LEGO Fortnite

Il tutorial vi insegnerà ad utilizzare ricette, schemi e planimetrie per costruire le vostre strutture. Ok: non avete bisogno comunque di istruzioni. O almeno, non da quando il vostro villaggio raggiungerà il livello 3. Perché sarà solo allora che sbloccherete le parti di edificio utilizzabili per costruire tutto come più vi pare e piace. Quindi se non vi piacciono i design che propone il gioco, non siete per forza tenuti a farne uso. Naturalmente questo implica di dovervi impegnare un po’ di più nella creazione di case, palazzi, castelli e chi più ne ha, più ne metta. Ma, di nuovo, non è forse questa l’idea stessa dietro la modalità?

Forzieri fortunati

Chiudiamo la guida a LEGO Fortnite con l’ultimo dei preziosi consigli che vogliamo spartire con voi in questo lungo elenco di trucchi. Non appena potete creare dei forzieri, sforzatevi di costruirne quanti più potete. I primi avranno una capacità ridotta, naturalmente, ma è sempre meglio che portarvi in giro tutto quanto. O meglio, è molto meglio che portare con voi dei materiali che potete perdere alla prima sconfitta. Potreste non averci pensato, ma in presenza di nemici quei tre cuori che avete potrebbero rivelarsi un’autentica miseria. Occorrono sei assi di legno (che vi fornirà il gentile NPC designato) per costruire uno scrigno con cui attutire il colpo alla prossima poco dignitosa legnata subita. Di cui non faremo parola con nessuno, state tranquilli.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.