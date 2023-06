Diablo IV: offerta demoniaca di Kinguin… per più territori!

Il pinguino va a svernare a Kyovashad: ecco l’offerta infernale di Kinguin per il titolo più caldo del momento, Diablo IV. Parliamone!

Non saremmo noi, come ormai saprete, se facessimo passare una settimana senza un’offerta di Kinguin, ed è per questo che vi proponiamo sul piatto del pinguino il fantasy dalle tinte rosso sangue di Diablo IV. Abbiamo avuto modo di parlar bene del gioco nell’anteprima ad esso dedicata, e come avrete intuito dalle nostre guide sui suoi aspetti più basilari ne sentirete parlare un bel po’ in questi giorni. Va abbastanza da sé, dunque, che i più curiosi tra voi vorranno provare tutto con mano… e se non riuscite a resistere alla tentazione, ehm, diabolica di fare vostro il gioco prima della nostra imminente recensione, lasciate fare al re dei prezzi sotto zero. Oggi, a rischio di suonare… scontati, si fa congelare l’inferno stesso!

Offerta plurima da Kinguin per Diablo IV: dalle corna di Lilith alla cornucopia di sconti!

Prima di esaurire i giochi di parole a tema infernale, vediamo quest’offerta cos’ha di speciale. Con il codice sconto DIAB10 potrete risparmiare un 10% sul vostro acquisto. E già questo è di enorme aiuto, ma che ci direste se vi svelassimo che il tutto va in tandem con le molte offerte per il titolo? Ebbene sì: per la regione europea sono disponibili sconti del 7, 8 e 9 per cento sul fronte Xbox, ma se i vostri account fossero stranieri la percentuale potrebbe arrivare pure ad un invitante 24%. Se poi volete sperimentare un po’ di più, non mancano naturalmente le consuete offerte con annesso account. La regola del pinguino, però, non transige: vi conviene approfittarne quanto prima, vista la tendenza degli sconti a far invecchiare male gli articoli con cui li segnaliamo. Ora tocca a voi fare il diavolo a quattro. Pezzi, si intende.

Ora sta a voi dirci la vostra: ne approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.