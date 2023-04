Diablo IV: annunciato il “Server Slam” per testare le infrastrutture

Il coraggio del pestaggio di maggio: il “Server Slam” permetterà a tutti di mettere a durissima prova i server prima del lancio di Diablo IV

Se avete sviscerato la nostra anteprima di Diablo IV tanto quanto abbiamo fatto noi nei confronti delle prestazioni del gioco stesso, ricorderete la differenza abissale tra early access ed open beta: visti i problemi verificatisi durante quest’ultima, Blizzard ha pensato bene di prendere il demone per le corna con un Server Slam. Annunciato durante l’ultima diretta dedicata al gioco, l’evento permetterà a tutti i giocatori di accedere gratuitamente al gioco tra il 12 e il 14 maggio. L’obiettivo è proprio quello a cui state pensando ora: stressare i server all’inverosimile, al fine di prevenire ogni possibile problema al day one ormai prossimo.

“Come to the Server Slam, and welcome to the jam”: un weekend per mettere Diablo IV a ferro e fuoco

Naturalmente i cambiamenti descritti nell’arco del livestream dedicato a Diablo IV faranno capolino anche durante il Server Slam. In altre parole, dunque, potremo testare i vari buff del caso alle classi Barbaro e Druido. Se poi volete un incentivo in più, oltre a sfruttare ciò che avete appreso nella beta, sarà possibile affrontare anche il “boss mondiale” Ashava, a partire dal 13 maggio ogni tre ore. Il grinding da fare potrebbe non essere poco, ma per vostra fortuna abbiamo già compilato una guida per sapere cosa ripetere alla nausea per limitare questo tipo di attività il più possibile. Vi lasciamo al post ufficiale.

#DiabloIV draws near. We’ve heard your feedback, it’s time to visit Sanctuary once more before June. Join the Server Slam, May 12-14  pic.twitter.com/B2fr8TF5p6 — Diablo (@Diablo) April 20, 2023

Se poi riuscite a dare ad Ashava le legnate che merita con un personaggio di livello 20, potete portarvi a casa il trofeo Cry of Ashava (“pianto di Ashava”, supponiamo). Naturalmente affrontare il boss senza avere il livello necessario vi impedirà di accedere alla ricompensa. Se parlavamo di “sfruttare quanto appreso” qualche riga fa, però, è per una nota dolente: i progressi fatti durante la beta non saranno sfruttabili durante il test, e lo stesso vale (contrariamente alle classiche demo di Square-Enix) per il gioco completo una volta che sarà disponibile. In tal senso, l’appuntamento sarà invece per il 6 giugno su PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete presenti anche voi durante l'assalto ai server?