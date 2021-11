Trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone: come fare

In questa breve guida vedremo come sia possibile trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone (e viceversa) senza perdere nemmeno una parola, foto o quant’altro. Vediamo come fare!

Passare da un brand all’altro nel mondo della telefonia è cosa abbastanza comune, anche se molte persone sono affezionate al proprio brand. Il passaggio di solito è molto indolore se si passa da un dispositivo Android ad un altro, ma quando di sceglie un cambiamento più radicale che cosa succede? Ad esempio quando di passa da Android ad iPhone (o viceversa) possono esserci alcune difficoltà. Una di questa è il trasferire le chat WhatsApp da Android ad iPhone senza perdere le conversazioni, le foto, i video e qualsiasi altro contenuto scambiato con i nostri contatti.

Trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone: perchè serve?

Come molti di noi sanno, WhatsApp prevede un sistema di back up che periodicamente salva in cloud le nostre chat. Questa funzionalità, che si può personalizzare dal menù delle impostazioni, ha una duplice funzione. La prima è quella di evitare di perdere le nostre preziose conversazioni in caso di malfunzionamenti o rotture improvvise del dispositivo che utilizziamo. Il secondo invece è quello di permettere di ripristinare le chat salvate quando di cambia il telefono, semplicemente eseguendo l’accesso al nostro account. Ma allora dove sta il problema?

Non esiste una soluzione integrata in WhatsApp per scambiare i back up tra smartphone Android ed iPhone. Questo perché si utilizzano due servizi di cloud differenti: in Android si utilizza Google Drive, mentre in iOS si utilizza iCloud. Risultato? Non si può ripristinare il back up del vostro Android su iPhone. Ma non temete: se avete impulsivamente acquistato un iPhone 13 senza pensare a questo inconveniente non preoccupatevi! Nulla è perduto. Ora vi spiegheremo come trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone con dei metodi alternativi.

Usiamo la mail

Un modo per trasferire i dati è utilizzare la mail. Infatti WhatsApp permette di esportare le chat per inviarla via mail. Basterà andare su Impostazioni > Altro > Esporta Chat > E-mail. A questo punto le chat verranno inviate all’indirizzo mail indicato. Tuttavia ci sono grosse limitazioni per questo approccio. Infatti si possono inviare fino a 40.000 messaggi senza allegati e 10.000 con allegati multimediali. Inoltre le chat verranno convertite in file .txt o altri formati. Quindi non potrete aprirle direttamente da WhatsApp. Avrete solamente un file di testo con scritti i messaggi. Molto scomodo da consultare, specialmente da smartphone.

Usiamo le app dedicata

Fortunatamente esistono delle app dedicate che permettono di trasferire i dati di WhatsApp in modo abbastanza semplice ed indolore da Android ad iPhone, senza perdere nulla. Quella di cui vi parleremo è AnyTrans, una delle più interessanti tra quelle disponibili. In sostanza AnyTrans è un meccanismo di backup alternativo che fa da ponte tra il mondo Android e quello iPhone. Si tratta di uno strumento professionale e costantemente aggiornato, tanto che la serie iPhone 13 è già supportata.

Prima di tutto di deve scaricare l’app sul PC. Poi si collegano i due telefono, uno Android l’altro iPhone, di cui si vuole trasferire le chat WhatsApp tramite USB. Ora basterà cercare “Gestore Messaggi Social” e poi “WhatsApp al Dispositivo” e infine “Trasferisci Adesso”. Ora dovremo scegliere il telefono sorgente e quello di destinazione. Basterà poi seguire le varie istruzioni e poi potremo cominciare a traferire i nostri dai sull’iPhone. La procedura è davvero molto semplice, anche se ci sono parecchi step da seguire. L’interfaccia grafica in realtà è abbastanza semplice ed intuitiva comunque, anche se ci sono alcuni passaggi nella procedura un po’ più complicati, ma neanche troppo. Se siete un po’ smanettoni non avrete nessun problema.

Anche la funzionalità che permette di trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone è sicuramente molto interessante, AnyTrans permette di spostare dati di ogni genere tra due telefoni basati su sistemi operativi diversi. Insomma un potente sistema di phone cloning! Davvero molto interessante. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!