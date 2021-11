In questa guida andremo a vedere la lista trofei completa di Call of Duty: Vanguard, il prossimo capitolo del franchise di Activision in arrivo il 5 novembre

Il mese di novembre sta ufficialmente per aprire le danze. Domani, 5 novembre, Call of Duty: Vanguard approderà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, dopo una lunga sessione di open beta, versione dalla quale abbiamo tratto le nostre prime impressioni raccolte in una corposa anteprima. Vanguard è sviluppato da Sledgehammer Games, ma per quel che riguarda la modalità Zombies e la sua narrativa al timone troviamo Treyarch. Una sorta di co-produzione, insomma, quella messa in atto per il prossimo capitolo del franchise di Activision più famoso e giocato. Nelle scorse ore, in attesa dell’uscita ufficiale, sono stati svelati i trofei del titolo, vediamoli insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Call of Duty: Vanguard consta di 45 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 10 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Sconsigliamo quindi di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Call of Duty: Vanguard. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Call of Duty: Vanguard, svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

L’ho preso? : Esegui 15 uccisioni sparando alla cieca in modalità Campagna.

: Esegui 15 uccisioni sparando alla cieca in modalità Campagna. Sciacallo : Recupera munizioni da 15 cadaveri nemici entro 3 secondi dalla loro uccisione in modalità Campagna.

: Recupera munizioni da 15 cadaveri nemici entro 3 secondi dalla loro uccisione in modalità Campagna. Provale tutte! : Uccidi i nemici con 15 armi diverse nell’arco di una Campagna.

: Uccidi i nemici con 15 armi diverse nell’arco di una Campagna. OH, SÌ! : Passa attraverso 5 pareti distruttibili con lo scatto tattico in modalità Campagna.

: Passa attraverso 5 pareti distruttibili con lo scatto tattico in modalità Campagna. Pezzo grosso : Impartisci 15 ordini diversi ai tuoi alleati usando Arthur.

: Impartisci 15 ordini diversi ai tuoi alleati usando Arthur. Usignolo letale : Uccidi 15 nemici usando Polina subito dopo l’uscita da un passaggio.

: Uccidi 15 nemici usando Polina subito dopo l’uscita da un passaggio. Sensi acuti : Uccidi 15 nemici usando Wade e la sua abilità Concentrazione.

: Uccidi 15 nemici usando Wade e la sua abilità Concentrazione. Tasca piena di divertimento : Usa 4 tipi di equipaggiamento letale ed esegui 3 uccisioni con ciascuno di essi usando Lucas.

: Usa 4 tipi di equipaggiamento letale ed esegui 3 uccisioni con ciascuno di essi usando Lucas. Biglietto, prego : In Phoenix, uccidi 15 nemici mentre sei sul tetto di un vagone.

: In Phoenix, uccidi 15 nemici mentre sei sul tetto di un vagone. Attento al treno : In Phoenix, spara al conducente di un camion pieno di soldati.

: In Phoenix, spara al conducente di un camion pieno di soldati. Fatti, non parole : In Operazione Tonga, proteggi Evans con i tuoi riflessi rapidi.

: In Operazione Tonga, proteggi Evans con i tuoi riflessi rapidi. Angelo custode : In Operazione Tonga, lancia un fumogeno dalla fossa anticarro per fornire copertura per la carica.

: In Operazione Tonga, lancia un fumogeno dalla fossa anticarro per fornire copertura per la carica. Nascita di una leggenda : In Stalingrado, proteggi i partigiani senza sbagliare un colpo.

: In Stalingrado, proteggi i partigiani senza sbagliare un colpo. Pioggia di fuoco : In Stalingrado, colpisci un semicingolato con una bomba Molotov.

: In Stalingrado, colpisci un semicingolato con una bomba Molotov. Lento ma letale : Ne La Battaglia delle Midway, aiuta 5 alleati in pericolo in un combattimento aereo.

: Ne La Battaglia delle Midway, aiuta 5 alleati in pericolo in un combattimento aereo. Pilota sfuggente: Ne La Battaglia delle Midway, non farti colpire dai proiettili nel primo bombardamento in picchiata.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Call of Duty: Vanguard, svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Intoccabile : In Pista di Numa Numa, non farti colpire dal cecchino.

: In Pista di Numa Numa, non farti colpire dal cecchino. Survivalista : In Pista di Numa Numa, trova Mateo senza sparare un colpo.

: In Pista di Numa Numa, trova Mateo senza sparare un colpo. Rapace : In Usignolo, uccidi 5 cecchini nel campo aperto senza che ti colpiscano.

: In Usignolo, uccidi 5 cecchini nel campo aperto senza che ti colpiscano. Dietro di te : In Usignolo, abbatti le truppe di Steiner nel grande magazzino usando solo eliminazioni furtive.

: In Usignolo, abbatti le truppe di Steiner nel grande magazzino usando solo eliminazioni furtive. Di sicuro non è un coltello : Ne I topi di Tobruk, abbatti lo Stuka con una pistola, una granata o un razzo.

: Ne I topi di Tobruk, abbatti lo Stuka con una pistola, una granata o un razzo. Pifferaio magico : Ne I topi di Tobruk, conduci i topi attraverso il deserto senza farti avvistare.

: Ne I topi di Tobruk, conduci i topi attraverso il deserto senza farti avvistare. Lasciare l’impronta : Ne La Battaglia di El Alamein, fatti travolgere da un carro.

: Ne La Battaglia di El Alamein, fatti travolgere da un carro. Si aggiusterà tutto : Ne La Battaglia di El Alamein, esegui il doppio delle uccisioni di Des durante la difesa finale.

: Ne La Battaglia di El Alamein, esegui il doppio delle uccisioni di Des durante la difesa finale. L’unione fa la forza : Ne Il Quarto Reich, usa Leadership per contribuire all’abbattimento di un Jagermorder.

: Ne Il Quarto Reich, usa Leadership per contribuire all’abbattimento di un Jagermorder. L’ordine nel caos : Ne Il Quarto Reich, supera il livello non incorrendo nel fuoco amico.

: Ne Il Quarto Reich, supera il livello non incorrendo nel fuoco amico. Ehilà : Entra in un clan in multigiocatore.

: Entra in un clan in multigiocatore. Patto con il diavolo : Equipaggia 3 patti.

: Equipaggia 3 patti. Quella sporca dozzina : Sacrifica 13 cuori.

: Sacrifica 13 cuori. Comportamento scioccante : Elimina 10 zombi danneggiati dal manufatto Mina a energia.

: Elimina 10 zombi danneggiati dal manufatto Mina a energia. Artista della fuga : Entra 5 volte nella schermatura etere sotto al 25% di salute usando il manufatto Schermatura etere.

: Entra 5 volte nella schermatura etere sotto al 25% di salute usando il manufatto Schermatura etere. Testa calda: Elimina 10 zombi mentre i tuoi danni sono aumentati dal manufatto Anello di fuoco.

I trofei d’argento | Call of Duty: Vanguard, svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Fenice spenta : Completa la Campagna di Call of Duty: Vanguard a qualsiasi livello di difficoltà.

: Completa la Campagna di Call of Duty: Vanguard a qualsiasi livello di difficoltà. F : Muori in modalità Campagna per effetto dell’esplosione di una tua granata.

: Muori in modalità Campagna per effetto dell’esplosione di una tua granata. Per te non era giornata : Rilancia in modalità Campagna 15 granate che avrebbero ucciso o danneggiato i tuoi alleati.

: Rilancia in modalità Campagna 15 granate che avrebbero ucciso o danneggiato i tuoi alleati. Grazie a te : Guarda i riconoscimenti fino al termine.

: Guarda i riconoscimenti fino al termine. Cima della montagna : Raggiungi il livello massimo con un operatore in multigiocatore (solo operatori del gioco base).

: Raggiungi il livello massimo con un operatore in multigiocatore (solo operatori del gioco base). Professionista 2.0 : Raggiungi il livello massimo con un’arma (solo armi del gioco base).

: Raggiungi il livello massimo con un’arma (solo armi del gioco base). Dissetante : Bevi da tutte e 5 le fontane demoniache in una sola sessione.

: Bevi da tutte e 5 le fontane demoniache in una sola sessione. Sangue freddo : Elimina corpo a corpo 10 zombi rallentati dal manufatto Crio-esplosione.

: Elimina corpo a corpo 10 zombi rallentati dal manufatto Crio-esplosione. Dispensatore di morte : Elimina 2.500 zombi con un’arma Pack-a-Punch di livello 3.

: Elimina 2.500 zombi con un’arma Pack-a-Punch di livello 3. Tristo mietitore: Uccidi 10.000 zombi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Call of Duty: Vanguard, svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i due trofei d’oro:

Ed è solo l’inizio : Completa la Campagna di Call of Duty: Vanguard a livello di difficoltà Veterano.

: Completa la Campagna di Call of Duty: Vanguard a livello di difficoltà Veterano. Abilissimo: Raggiungi il livello 55 in multigiocatore.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Call of Duty: Vanguard.

Nascita delle forze speciali: Ottieni tutti i trofei in Call of Duty: Vanguard.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Call of Duty: Vanguard. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del prossimo titolo di Treyarch e Sledgehammer Games, noi continueremo a tenervi aggiornati su tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!