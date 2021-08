Gamescom 2021: ecco il nuovo trailer Call of Duty Vanguard con data di uscita

Come già preannunciato da Geoff Keighley nel suo profilo Twitter ufficiale, durante l’Opening Night Live della Gamscom 2021 abbiamo potuto vedere un nuovo trailer del Call of Duty Vanguard di Sledghammer, grazie al quale abbiamo potuto vedere qualche pezzo della campagna e la data di uscita

Call of Duty Vanguard, di cui già sapevamo l’esistenza, era stato preannunciato da Geoff Keighley tramite il suo profilo Twitter ufficiale. Il gioco infatti rientrava nella lista di giochi che il presentatore aveva preannunciato essere presenti alla conferenza d’apertura della Gamescom 2021, così da attirare l’attenzione degli spettatori. Quello che i fan si chiedevano era però la natura del trailer. Avremmo visto un gameplay, oppure uno story trailer? Ebbene, durante questa Opening Night Live della Gamescom 2021, siamo riusciti infatti a vedere un trailer di Call of Duty Vanguard che, oltre ad averci mostrato parte della campagna, ci ha rivelato la data di uscita ufficiale.

Call of Duty Vanguard: il trailer e la data visti alla Gamescom 2021

Nel trailer di Call of Duty Vanguard che abbiamo visto durante l’Opening Night Live della Gamescom 2021, troviamo il personaggio di Polina (interpretato da Laura Bailey), un’infermiera sovietica che si ritrova nel bel mezzo di un attacco degli aerei nazisti a Stalingrado. La vedremo risvegliarsi farsi strada, terrorizzata, tra i soldati tedeschi cercando di sopravvivere, per poi vedere tramite un flashback l’inizio dell’attacco. Sul canale ufficiale della Gamescom potete trovare anche un’intervista di Geoff Keighley agli sviluppatori di Sledgehammer.

La data ufficiale dell'uscita dell'atteso Call of Duty Vanguard è prevista quindi per il 5 novembre 2021.