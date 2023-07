Ratchet & Clank: Rift Apart, offerta davvero spaziale su Kinguin!

Dopo gli squarci dimensionali, Kinguin fa uno strappo al prezzo di Ratchet & Clank: Rift Apart con un’altra grandiosa offerta delle sue!

Il salto tra universi paralleli di Ratchet & Clank: Rift Apart ci ha fatto realizzare che non ce n’è uno dove immaginare a cuor leggero l’assenza di Kinguin, vista la sua doppietta (è il caso di dirlo) con l’offerta sul port per PC. Non che il gioco, da showcase per le potenzialità di PS5 qual è, abbia bisogno di presentazioni. Tuttavia, la quadriglia che vede i due eponimi protagonisti scambiati di posto con un altro duo mantiene intatto l’eccellente scuola di game design di casa Insomniac Games (gli stessi autori originali di una certa trilogia e degli Spider-Man esclusivi a Sony, tra le altre cose). In quanto al gioco in sé, naturalmente, per sapere tutto ciò che vi serve potete trovare il trailer qui sotto!

Kinguin, offerta di portata multiversale per Ratchet & Clank: Rift Apart

A questo punto vorrete vederci tagliare corto per chiarire al volo in cosa consista la (seconda) offerta di oggi. È presto detto: oggi potrete (alla stesura di questo articolo) risparmiare il 27% sul gioco. Questo porterà il prezzo di Ratchet & Clank: Rift Apart alla più abbordabile soglia dei 43,60 euro, ma va fatta una premessa. Vi conviene infatti affrettarvi, perché le percentuali di Kinguin sono solitamente volubili e, come tali, soggette a variazioni repentine. Ma non preoccupatevi: se avete anche solo provato una simpatia latente per i platformer e per gli sparatutto in terza persona, questo titolo farà al caso vostro. Se poi vi serve qualcosa di ancora più convincente, c’è pur sempre la nostra recensione della versione su console, naturalmente!

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostra questa grande avventura?