Disney Plus: disponibile la seconda stagione completa di How I Met Your Father!

Tra le novità e le aggiunte al catalogo di Disney Plus di questo mese troviamo anche la seconda stagione completa di How I Met Your Father: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Uno dei più grandi cult di sempre è e rimarrà sempre How I Met Your Mother, italianizzato in un non apprezzatissimo E Alla Fine Arriva Mamma, considerata una delle sitcom più apprezzate di ogni tempo. Nel 2022 ne è nato uno spin-off sequel, intitolato (con non proprio tanta fantasia) How I Met Your Father, annunciato già nel 2016, ma che, fra un cambio e l’altro, ha ripreso la produzione e le riprese solo nel 2021. Dopo il successo della prima stagione, sempre nel corso del 2022 ne è stata confermata la seconda che è ora disponibile nel catalogo di serie TV di Disney Plus.

La seconda stagione di How I Met Your Father è ora disponibile completamente su Disney Plus!

Protagonista assoluta della serie è Hillary Duff (e se non vi ricordate Lizzie McGuire siete veramente troppo giovani) affiancata da Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley e Tien Tran. La seconda stagione è composta da venti episodi, ora tutti disponibili sulla piattaforma. La sinossi dello spin-off è la seguente:

In un futuro prossimo, Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che ci catapulta indietro al presente, in cui Sophie e il suo affiatato gruppo di amici sono nel mezzo del capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle opzioni illimitate.

Trovate la seconda stagione di How I Met Your Father in esclusiva nel catalogo di Disney Plus, insieme a tante recenti novità come Secret Invasion, la nuova stagione di Futurama e molto altro! Fateci sapere che cosa ne pensate della serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

