Ratchet and Clank Rift Apart: rivelati i requisiti PC

Sono stati appena rivelati i requisiti per PC del tanto atteso titolo Ratchet and Clank Rift Apart. Scopriamo insieme quali sono in questa nostra nuova news

Dopo tanta attesa e a pochi giorni dal lancio ufficiale del titolo che avverrà il 26 luglio 2023, sono stati finalmente rivelati i requisiti minimi e consigliati di Ratchet and Clank Rift Apart per PC. Un titolo che tantissimi appassionati della saga attendono ormai da mesi e che promette di portare numerose novità dal punto di vista del gameplay e della grafica pur rimanendo fedele all’anima che ha reso celebre Ratchet and Clank nel corso degli anni. Molti dei requisiti ufficializzati in un post su Steam rimosso pochi minuti dopo (forse pubblicato per errore o per creare hype) dalla stessa azienda di produzione Insomniac Games, confermano quanto trapelato già alcuni giorni scorsi su alcuni siti di leak. Scopriamo quindi quali sono.

Ratchet and Clank Rift Apart: requisiti PC e spazio necessario

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, poche ore fa sono stati ufficializzati i requisiti minimi e consigliati di Ratchet and Clank Rift Apart per PC. Ovviamente le due configurazioni offrono un livello grafico e prestazionale differente, ma permette anche a chi non ha un PC da gaming di fascia alta di divertirsi con i dettagli al minimo. Inoltre, il post pubblicato ha ufficializzato anche lo spazio minimo necessario per l’installazione del gioco ovvero 75 GB di memoria. Vi consigliamo comunque di avere a disposizione qualche GB di memoria in più così da essere pronti per eventuali aggiornamenti futuri del gioco.

REQUISITI MINIMI:

SISTEMA OPERATIVO : Windows 10-64Bit

: Windows 10-64Bit PROCESSORE : Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3100

: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3100 RAM : 8 GB

: 8 GB SCHEDA GRAFICA : Nvidia GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 DIRECT X: versione 11

REQUISITI CONSIGLIATI

SISTEMA OPERATIVO : Windows 10-64Bit

: Windows 10-64Bit PROCESSORE : Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB SCHEDA GRAFICA : Nvidia GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700

: Nvidia GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 DIRECT X: versione 12

REQUISITI ULTRA

SISTEMA OPERATIVO : Windows 11-64Bit

: Windows 11-64Bit PROCESSORE : Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 9 5900X

: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 9 5900X RAM : 32 GB

: 32 GB SCHEDA GRAFICA : Nvidia GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX

: Nvidia GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX DIRECT X: versione 12

In attesa di ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda le prestazioni con il RayTracing attivo e la tecnologia Nvidia DLSS, vi ricordiamo che Ratchet and Clank per PC uscirà il 26 luglio 2023. Cosa vi aspettate dal titolo e in quanti sarete a giocarlo? Fatecelo sapere lasciando un commendo di seguito o sui nostri canali social.

