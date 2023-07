Remnant II: Kinguin colpisce ancora con una grande offerta!

Taglio ai prezzi già al day one: l’offerta di Kinguin permette di risparmiare non poco su Remnant II. Scoprite con noi di che si tratta!

Dopo un primo capitolo distintosi per la sua natura di sparatutto in terza persona con influenze più votate verso il soulslike, Remnant II è finalmente giunto tra noi: se l’attesa dopo l’annuncio agli scorsi Game Awards è stata dura, ci pensa Kinguin con un’altra grande offerta a scacciare la calura. Già, su queste pagine la freschezza non ci abbandona mai, grazie ai nostri highlights per il risparmio in fatto di videogiochi. Il titolo, ambientato vent’anni dopo il predecessore, vi mette nei panni di due protagonisti intenti a cercare un rifugio, solo per poi scoprire che vi attende un destino un po’ più ampio. Per comprendere appieno la portata interplanetaria del gioco, date pure un’occhiata al trailer qui sotto.

Un’occasione raggelante per risparmiare su Remnant II: la grande offerta di Kinguin

A questo punto, vorrete sapere in che consiste lo sconto del pennuto antartico. Bando alle ciance, dunque: potrete fare vostro il titolo con un taglio (che nel periodo di lancio è tutto fuorché da dare per scontato) del 22%. In altre parole, un quinto del prezzo se ne va, portando il costo alla ben più ragionevole quarantina d’euro. O almeno, così stanno le cose alla stesura dell’articolo! Gli sconti di Kinguin non hanno una data di scadenza specifica, ma proprio per questo sono soggetti a variazioni. Il nostro consiglio, pertanto, è quello di approfittarne quanto prima: d’altronde c’è modo e modo di dire “lo prendo al day one”, non vi pare? Quest’avventura cosmica sta aspettando soltanto voi!

Ora sta a voi dirci la vostra: coglierete la palla al balzo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sul sito del pinguino!