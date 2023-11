Black Friday 2023: offerta per Super Mario Bros Wonder su Amazon!

Un’offerta davvero “meravigliosa” per uno dei candidati al GOTY: Amazon sconta Super Mario Bros Wonder in occasione del Black Friday 2023!

Se avete letto la nostra opinione su Super Mario Bros Wonder e per qualche motivo non lo aveste ancora acquistato, sarete ben contenti di sapere che Amazon gli ha già dedicato un’offerta per l’ormai imminente Black Friday. Ebbene sì: non solo Sony, ma anche la prima avventura 2D a scorrimento laterale del baffone a venire candidata al GOTY. Nel caso serva ripeterci, c’è un motivo se ai Game Awards il titolo concorrerà alla corona di gioco dell’anno insieme al suo collega in rosso Tears of the Kingdom: a quest’ultimo abbiamo dato un 10 pieno, mentre al platformer un comunque lodevole 9,5. E, come vedete dal tweet che abbiamo ripescato qui sotto, siamo pure in buona compagnia!

Nei primi tre giorni dal lancio, le vendite di #SuperMarioBrosWonder in Europa hanno superato quelle di qualunque altro titolo della serie Super Mario. Grazie a tutti voi! pic.twitter.com/oitTVNOywS — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 26, 2023

L’offerta di Amazon per Super Mario Bros Wonder: un Black Friday… dobbiamo proprio dirlo?

Ma sì, ricadiamo pure nello scontato, perché di sconti si tratta: “un Black Friday meraviglioso”. Ora che la retorica ha avuto di nuovo la meglio, sarebbe il caso di fornirvi qualche numero, non vi pare? Ebbene, lo sconto è del 15%: praticamente, un sesto del prezzo se ne va. Il costo infatti piomba così agli standard del Game Boy Advance, ovvero la soglia dei 50 euro. Al termine della recensione si parlava appunto della “spinosa” questione dei platformer, per i quali i detrattori del genere (o di Nintendo stessa) suppongono che certi filoni siano improponibili a prezzo pieno. Per quanto ci riguarda, per i meriti artistici e (soprattutto, trattandosi della Grande N) di game design il titolo vale tutta la pecunia richiesta, quindi segnalarvi l’offerta era puro dovere da parte nostra! La trovate qui sotto.

