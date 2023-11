Ark: Survival Ascended rinviato di nuovo su Xbox Series X ed S

Non c’è via di fuga per Ark: Survival Ascended, rinviato ancora una volta su Xbox Series X/S nonostante le promesse di Studio Wildcard

Contrariamente a quanto si siano auspicati i ragazzi di Studio Wildcard, pare che Ark: Survival Ascended non riesca proprio ad ascendere su Xbox Series X/S, perché è stato di nuovo rinviato. Ora la data di uscita è fissata per l’inizio di questa settimana, nonostante il gioco fosse previsto per un’uscita sulle console del gigante di giada nei giorni passati. Il posticipo si deve a “problemi inaspettati” durante il processo di certificazione, nel quale il team di sviluppo sta lavorando con Microsoft per “riesaminare la build appena possibile”. Niente “aggiornamento più preciso” sulla situazione, dunque, sebbene gli sviluppatori stiano “lavorando assiduamente per farlo uscire”. Cosa che, a questo punto, risulta difficile dare per scontata.

Ark: Survival Ascended nuovamente rinviato su Xbox Series X/S, che sta succedendo?

Analogamente alla versione PS5, per cui Studio Wildcard ci ha voluto assicurare di aver coinvolto “direttamente” i partner e Sony, possiamo solo supporre che il gioco sia ancora previsto entro la fine del mese. Naturalmente non possiamo aspettarci un periodo più preciso per l’uscita del gioco prima che il team di sviluppo compia “progressi più significativi”. Il gioco è attualmente disponibile in early access su PC (Steam). Pianificato inizialmente come aggiornamento gratuito per Survival Evolved, il titolo è diventato (naturalmente) un prodotto a sé stante. Sviluppato in Unreal Engine 5.2, il remake ripropone la versione originale con grafica, fisica e feature inedite.

