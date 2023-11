Final Fantasy 7 Rebirth: svelati nuovi dettagli sul gameplay

Final Fantasy 7 Rebirth sta per arrivare e per ingannare l’attesa, ecco svelati alcuni dettagli gameplay. Scopriamoli insieme

Il nuovo titolo Square Enix è in dirittura d’arrivo. Infatti, soltanto pochi mesi ci separano da Final Fantasy 7 e, proprio per ingannare l’attesa e tenere milioni di videogiocatori col fiato sospeso, la software house ha rivelato nuovi dettagli gameplay riguardo i combattimenti, ambientazioni, personaggi e tanto altro ancora. Inoltre, Square Enix ha voluto omaggiare i propri fan con una serie di screenshots incredibili. Il nuovo titolo della saga cult è previsto per il 29 febbraio 2024, ma adesso vediamo insieme quali sono i nuovi dettagli gameplay svelati per Final Fantasy 7 Rebirth.

Final Fantasy 7: i nuovi dettagli gameplay

Partiamo proprio dalla novità visibile dallo screenshot qui sopra: Aerith, rispetto a Final Fantasy 7 Remake, avrà una nuova abilità chiamata Ward Shift che le darà la possibilità di creare nuovi simboli durante i combattimenti e teletrasportarsi, garantendo così una mobilità molto più dinamica e fluida. Ma le novità gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth non finiscono qui:

Il livello di difficoltà “Dinamico” che si adatterà al livello di abilità del giocatore, aggiustando la forza dei nemici;

Le abilità sinergiche, ovvero, la possibilità di combinare gli attacchi di due personaggi che agiranno contemporaneamente;

Red XIII sarà un nuovo personaggio interamente giocabile e una delle sue abilità la Vengeance Mode, difendendoci dagli attacchi nemici e aumentando al tempo stesso anche il nostro potere offensivo.

Inoltre, Square Enix, oltre al gameplay, ha svelato anche alcune ambientazioni già sicuramente note tra i fan veterani di Final Fantasy 7 Rebirth. Infatti, si visiteranno Kalm e la Miniera di Mythril dove si potranno incontrare alcuni personaggi tra cui Rhonda, Priscilla, Billy e Chloe.

Non resta che aspettare il 29 febbraio. Voi comprerete il titolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.