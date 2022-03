Recensione Action Figure Sauron (LOTR) by Diamond Select

In questa recensione andremo a vedere nel dettaglio la “Build-A-Figure” di Sauron prodotta da Diamond Select e appartenente alla saga de “Il Signore degli Anelli”

Ci siamo. Dopo aver recensito le 3 wave che contenevano tutte le varie parti per assemblare l’antagonista principale de “Il Signore degli Anelli” in scala 1/10, siamo pronti a portarvi l’analisi completa di quest’ultimo. L’Oscuro Signore è rappresentato, in questo caso (e come tutte le altre riproduzioni) proprio come lo vediamo nella trilogia cinematografica.

Diamond Select ci ha talvolta sorpresi con questa che è a tutti gli effetti una collezione di figures dal prezzo accessibile appartenente a LOTR. Per andare a costruire la riproduzione di Sauron saranno necessarie ben sei action figures, le quali conterranno delle sezioni diverse. Non perdiamoci quindi in chiacchere e vediamo insieme tutti i dettagli!

Le varie sezioni

Elenchiamo brevemente i vari contenuti presenti nelle diverse scatole, in modo da chiarire quale figure contiene cosa:

Frodo: busto e mantello

Nazgûl: parte inferiore del corpo

Legolas: braccia e gamba destri

Aragorn: braccia e gamba sinistri

Gimli: testa

Orco di Moria: “Mazza da guerra“

La composizione è davvero semplice, tuttavia, vi consigliamo di scaldare le varie parti (preferibilmente con acqua tiepida) prima di montarle insieme. Questo perché inizialmente la plastica sarà rigida e, quindi, potreste rischiare di rovinare la figure andando a forzare l’inserimento. Sempre con un po’ di calore, potrete modellare le eventuali sezioni deformate dalla confezione. Nel nostro caso, sia li “spuntoni” dell’elmo, che l’arma, erano inclinati. Una volta scaldati e poi raffreddati in posizione ideale sono ritornati alla loro forma originale.

La figure – Recensione Sauron: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Ecco qui la figure in tutta la sua maestosità. Come abbiamo detto, la figure è in scala 1/10. Benché non si abbiano certezze sulla sua altezza dato che sia nei libri che nei film non è mai chiaramente specificata, questa rappresentazione raggiunge i 31cm! Sì, è davvero mastodontica e, in generale, appare fedele in base a quanto visto nei pochi spezzoni in cui si può osservare “intero”.

Il painting ci ha convinti appieno. Sia l’arma che l’intera figure sono ricoperti da sfumature che vergono principalmente sul grigio scuro, con applicazioni di argento e dettagli bronzati. Non manca il particolare dell’Unico Anello, posto sull’indice della sua mano destra.

La scultura è eccellente. Tutta l’armatura è spigolosa, ricca di minuzie geometriche e textures differenti, come il rovinio o la simil-cotta di maglia presente nella parte inferiore del busto. Bellissimi anche i vari spuntoni presenti sul casco, spalle, ma anche gomiti, ginocchia e stivali, i quali sono davvero appuntiti; quindi, occhio a non farvi male (^^). Riguardo al mantello, questo è in stoffa e il suo inserimento permette di farlo cadere in modo preciso e realistico, uscendo dalla parte posteriore dell’elmo. Purtroppo, quest’ultimo non contiene un filo di ferro per poterlo posare, ma è comunque ben fatto e apprezziamo che non sia rigido.

Posabilità – Recensione Sauron: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Come per altre figure di questa collezione, anche quella di Sauron presenta dei piccoli problemini che, in linea generale, non vanno a rovinare la figure. Innanzitutto, vi sono delle buone articolazioni, come quella al busto che permette un ottimo movimento. Anche la testa può muoversi abbastanza bene. Parlando degli arti, sia su gomiti che ginocchia mancano le doppie articolazioni, presenti ad esempio sulla figure del Nazgûl, dove l’armatura posta sulle gambe è molto simile a questa. In generale, nonostante l’assenza di snodi particolari, riusciremo a emulare bene le pose caratteristiche del Signore degli Anelli, anche grazie alle due mani volte a mostrare l’anello e tener su l’arma.

I problemi lato esposizione sono 2: l’instabilità della figure e le spalline che vengono via davvero troppo facilmente. Per via dello sculpt degli stivali non propriamente piatto sul fondo, per alcune pose necessiteremo di una base (non presente in confezione) da inserire sotto questi ultimi, altrimenti la figure tenderà a barcollare e cadere. Parlando delle spalline, queste sono inseribili sulle spalle “ad incastro”. Avremmo senza dubbio preferito che queste fossero realizzate in plastica morbida e facenti parte del busto. Questo perché, una volta mosse le braccia, le spalline salteranno via e, quindi, per la maggior parte delle pose dovremo solo poggiarle, rischiando di farle cadere.

Tiriamo le somme

C’è poco da dire: la figure di Sauron by Diamond Select Toys è davvero fantastica. Nonostante qualche piccolo errorino, ci sentiamo di dire che si tratta di una rappresentazione che ogni fan di LOTR dovrebbe possedere. La sua natura da “Build-A-Figure”, però, vi costringerà ad acquistare ben sei figures per comporla con alcune di queste che, magari, non vi convinceranno appieno. In generale, ogni personaggio è disponibile per un prezzo medio che si aggira intorno ai 30/40,00€ e, quindi, per comporre questa figure dovrete spendere un po’ di soldi. Certo è che non si tratta del prezzo della sola figure di Sauron, ma di ben sei action figure. Questa è solo un bonus che otterrete nel caso acquistaste le prime 3 wave di questa collezione.

Il nostro consiglio è, quindi, di ottenere questa figure solo se foste interessati anche ai vari personaggi prima citati o, se ci fosse qualche figure non di vostro gradimento, di fare un piccolo sforzo al fine di completare questa. Di sicuro, esponendoli tutti assieme, il colpo d’occhio è assicurato e, in generale, non ve ne pentirete!