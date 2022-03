Euronics: il gruppo aderisce al progetto OIES

Euronics entra a far parte dell’Osservatorio Italiano Esports, non si ferma il lavoro dell’OIES per portare più valore all’interno del mercato italiano Esport

Il gruppo leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica entra a far parte dell’OIES. La prima piattaforma B2B di networking ed informazione per gli stakeholder del settore conferma di essere perno centrale nella crescita italiana degli Esports. Euronics conferma l’attenzione verso il mondo del gaming e verso una generazione in costante evoluzione. Già nel 2019 e nel 2020 il gruppo aveva chiuso un accordo con ESL, la più grande società di organizzazione eventi Esports. Inoltre, nel 2020, Euronics è stato anche sponsor dell’Intel Extreme Masters, il più importante evento mondiale del settore. Euronics, quindi, vuole continuare a posizionarsi in quest’area fortemente sinergica con il proprio business, e con l’accordo con l’OIES potrà contare su un punto di vista privilegiato.

Euronics ed OIES: un accordo per valorizzare ancor di più il mercato Esport italiano

L’ingresso di un’insegna importante come Euronics conferma la tendenza dei brand di voler investire in un mercato in profonda ascesa sia in termini di popolarità che di engagement. Il fine ultimo, ovviamente, è andare ad intercettare la cosiddetta generazione Z, che mostra interesse notevole verso il mondo del Gaming. L’OIES, dal canto suo si conferma sempre di più come ente capace di offrire alle aziende i servizi necessari per ottimizzare e mirare gli investimenti nel settore.

Riteniamo che gli Esports rappresentino una realtà strategica per la nostra azienda, perché ci consente di dialogare con una community estremamente dinamica, non sempre compresa e valorizzata nella sua grande capacità di socializzazione, cogliendone i costanti stimoli in termini sia di lifestyle che di utilizzo della tecnologia. Partecipare all’Osservatorio Italiano Esports ci permetterà di cogliere nuovi trend e sviluppare modalità innovative di comunicazione e di relazione con i clienti. Sarà una partnership preziosa per crescere ulteriormente nel Gaming e IT, oltre che per finalizzare al meglio le attività in sviluppo in quest’ambito.

Queste le parole di Daniela Ghindoli, Chief Marketing Officer di Euronics. Seguite poi da quelle di Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio, che confermano come l’adesione all’OIES da parte di Euronics è un segnale importantissimo per il settore Esports italiano.

