In questa nuova recensione, il protagonista sarà l’action figure di Gimli: il nano di “Lord of the Ring”, prodotta da Diamond Select

La nostra schiera di action figure della “Compagnia dell’Anello” si fa sempre più vasta. Non è passato poi tanto tempo dalla nostra analisi di Legolas, e noi di tuttoteK siamo già pronti per portarvi un nuovo membro del gruppo volto a distruggere l’ultimo Anello del Potere.

Nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” prodotta da Peter Jackson, il nano è interpretato da John Rhys-Davies. Diamond Select Toys si è ispirata proprio alla trasposizione cinematografica del guerriero per creare questa action figure. Proprio insieme a Legolas, suo grandissimo amico, la figure di Gimli va a completare la “Series 1” di questa collezione. Non perdiamoci quindi in chiacchere e vediamo com’è realizzata!

La confezione – Recensione Gimli: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Accessori

Mentre la scorsa volta ci siamo lamentati per la presenza di ben pochi accessori qui, al contrario, siamo rimasti colpiti. Non sono è presente l’ascia bipenne, ma anche le due accette caratterizzate da forma e altezza differenti. Un’altra particolarità che sinora non abbiamo mai incontrato in questa collezione è la presenza delle mani di ricambio. Mentre Gimli è già dotato di mani semiaperte, potremo intercambiare delle ulteriori mani volte ad impugnare le armi.

Oltre a questo, come potete vedere, questa volta è incluso proprio l’elmo del terrificante Sauron che è possibile comporre acquistando le prime tre serie di figure!

La figure – Recensione Gimli: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Come le altre, anche in questo caso si tratta di una figure in scala 1:10. Gimli raggiunge quindi un’altezza di circa 15,5cm. Parlando del lato estetico, questa è sicuramente una delle migliori figure di Diamond Select ispirate al Signore degli Anelli. Non solo è scolpita dannatamente bene, ma gode di numerosissimi dettagli in giro per il corpo. Dall’elmo, i capelli e la barba, fino ad arrivare agli stivali, questo prodotto è davvero ottimo. Anche il volto non è male. Forse, in questo caso, leggermente meno somigliante all’attore in relazione alle altre figure.

Anche lato painting, nulla da dire. I colori sono azzeccati, inclusi quelli “metallici” posti sulle armi, in varie sezioni di armatura e addirittura all’interno della veste. Non mancano assolutamente le sfumature di colore: tratto caratteristico di queste figure by Diamond Select.

Posabilità – Recensione Gimli: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Sul lato della posabilità siamo ad un livello superiore sia a Legolas che a Frodo. Nonostante manchino anche in questo caso delle articolazioni doppie, presenti invece nella figure del Nazgûl, la scultura e la veste limitano molto meno gli snodi e quindi è possibile posarla un po’ meglio. Nulla di sorprendente tuttavia, anche perché questa figure risulta abbastanza instabile e, quindi, necessiterà di una base nel caso aveste intenzione di esporla in modo più action. Inoltre, la testa risulta molto limitata per via della barba, la quale impedisce i movimenti.

Tiriamo le somme

Come le altre, anche questa action figure di Gimli prodotta da Diamond Select Toys, gode di un prezzo molto accessibile. Come per quella di Legolas, è facilmente reperibile per circa 30/40,00€.

Questa è indubbiamente una delle migliori realizzazioni dell’azienda statunitense riguardanti il mondo di Tolkien. Nonostante non sia un segreto che bisognerà lavorare di più sulle articolazioni, il prodotto è davvero ben riuscito partendo dagli accessori, al vero e proprio modello utilizzato, fino ad arrivare all’ottimo painting. In generale, consigliamo senza dubbi l’acquisto di questa figure!

Noi, come sempre, ringraziamo Diamond Select per averci permesso di analizzare questo prodotto e ci vediamo molto presto con una nuova recensione.