In questa recensione andremo ad analizzare l’action figure di Aragorn (proveniente da LOTR) prodotta da Diamond Select Toys

Ve lo avevamo già accennato: le recensioni di collezionabili appartenenti alla saga filmica de “Il Signore degli Anelli” non sarebbero finite qui. Ancora una volta, la protagonista della recensione sarà un’action figure realizzata da Diamond Select Toys per la sua collezione basata sulla trasposizione cinematografica di Peter Jackson.

Dopo l’analisi dello Hobbit protagonista, quella di Legolas, Gimli e addirittura il Nazgûl, poteva forse mancare lui? Facendo finta che non abbiate letto il titolo, parliamo proprio di Aragorn: l’erede al trono di Gondor.

Direttamente dalla “Series 3” di questa collezione, andiamo ad esaminare questa figure che, tralasciando il tentativo poco riuscito di Toy Biz, si propone come l’unica figure in circolazione, rappresentante Aragorn, ad un prezzo accessibile!

La confezione – Recensione Aragorn: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Accessori

Acquistando Aragorn otterremo sia il braccio, che la gamba sinistri per comporre Sauron in scala 1:10! Tolto questo, parliamo degli accessori che accompagnano il nostro Granpasso.

Come potete vedere, come “accessori aggiuntivi” abbiamo sia una torcia, realizzata abbastanza bene, con la fiamma translucida, ma il manico un po’ troppo liscio, e (soprattutto) la spada Andúril riforgiata. Quest’ultima è davvero bella e include addirittura le incisioni sia sulla lama, che sul fodero.

Sia la spada, che il pugnale, riposti nei foderi da lui indossati sono inoltre estraibili. Benché quest’ultima sia abbastanza classica, lo stiletto ci ha colpiti per i dettagli incisi e perché, francamente, non ci aspettavamo fosse estraibile.

L’unico “lato negativo” riguardo agli accessori riguarda il fatto di non poter intercambiare il fodero installato con quello molto più particolare e ricco di dettagli della Andúril.

La figure – Recensione Aragorn: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Questa figure in scala 1:10 raggiunge un’altezza di circa 18,5cm. La cosa che salta subito all’occhio è che sì, finalmente, abbiamo una figure di Aragorn con il viso di Viggo Mortensen degna di nota! Come potete vedere, il modello è scolpito alquanto bene e non mancano i dettagli, anche minuziosi, come l’Anello di Barahir, seppur privo di painting verde. In questa versione, l’erede al trono è rappresentato con le sue classiche vesti. Tuttavia manca sia il mantello, che l’iconica spilla verde.

Riguardo alla pittura, questa collezione continua a lasciarci davvero soddisfatti. È vero: più sfumature di colore avrebbero di sicuro migliorato la resa generale, però sono presenti applicazioni di sporcizia sia sui pantaloni, che sugli stivali, ma anche sul fondo della giacca. La natura “economica” della figure traspare, però, per via di alcuni errori minori di pittura.

Posabilità – Recensione Aragorn: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Per la seconda volta, dopo il Nazgûl, ci troviamo difronte ad una figure di questa collezione con articolazioni doppie, sia su gomiti che ginocchia. Sia chiaro, nonostante le vesti abbastanza morbide, la posabilità non risulta essere il massimo, tuttavia molto meglio di altre della stessa wave. Nonostante il movimento della testa risulti abbastanza limitato dai capelli, lo snodo al busto riesce a risolvere un po’ questo problema. In linea generale, bene anche da questo punto di vista ma, come abbiamo già detto, si può ancora migliorare.

Tiriamo le somme

Come abbiamo ribadito più volte, è difficile se non impossibile trovare dei prodotti da collezione appartenenti a “Il Signore degli Anelli” a prezzi così abbordabili. Questa figure di Aragorn non solo è in linea con le altre riguardo al costo, ma rappresenta una delle migliori proposte di Diamond Select appartenenti a questa collezione.

Finalmente troviamo un viso fedele a quello dell’attore, delle doppie articolazioni che (ehi!) migliorano un po’ la posabilità generale (anche se c’è ancora del lavoro da fare) e una vasta gamma di accessori disponibili. Per essere la prima figure di Aragorn, realizzata da Diamond Select Toys, siamo davvero soddisfatti del lavoro effettuato e siamo del tutto fiduciosi per un’eventuale seconda versione!