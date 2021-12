Analizziamo l’action figure del temibile Nazgûl, proveniente dal mondo di “Lord of The Rings” e prodotta da Diamond Select Toys, in questa recensione!

Ve lo avevamo già anticipato. Nella scorsa recensione, dove sotto la lente d’ingrandimento c’era Frodo, avevamo spoilerato che Diamond Select Toys ci aveva fornito entrambe le figure che vanno a comporre la “Series 2” appartenente a “Il Signore degli Anelli“. Come saprete, infatti, la seconda wave include sia il protagonista della trilogia Tolkeniana, sia lo Spettro dell’anello.

In questa recensione, infatti, andremo a vedere nel dettaglio com’è realizzata l’action figure del Nazgûl, in scala 1/10, prodotta da Diamond Select e basata sulla trilogia cinematografica di “Lord of The Rings“.

La confezione | Recensione Nazgûl: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

C’è poco da dire. Se avete già letto la nostra recensione nella quale analizzavamo Frodo potete notare che la confezione è totalmente identica. Stessa composizione, stesse immagini e addirittura stessa descrizione. Cambia unicamente il nome delle figure. Non ci ripeteremo, quindi.

Vi ricordiamo, tuttavia, che la serie di figure su Lord of The Rings prodotta da Diamond, non include unicamente le riproduzioni dei vari personaggi. La particolarità consiste, per l’appunto, nel comporre pezzo per pezzo l’Oscuro Signore in scala 1/10. Con il Nazgul ci verrà fornita la parte inferiore del busto, con l’armatura che va intorno alla vita. Oltre alla sezione di Build-A-Figure, avremo ben 3 accessori.

Analizziamo gli accessori

Queste tre armi, come potete vedere, sono tutte appartenenti ai vari Nazgûl presenti nella trilogia. Partiamo dal più piccolo: il Pugnale Morgul, il quale è inclusivo di fodero e arriva a una lunghezza di 7,00cm. Benché la custodia sia molto generica, una volta estratta l’arma ci siamo accorti di quanto effettivamente sia fedele con quella originale. Sia lo sculpt che la pittura utilizzata sono davvero azzeccati. Caratterizzata da una colorazione metallica e abbastanza brunita, ci ha sorpreso soprattutto per le varie sfumature di colore.

Con un’estetica molto simile al pugnale ma ben più grande, vi è la classica spada Nazgûl. Lunga ben 14,4cm, anche quest’arma è davvero realizzata con un’ottima cura e presenta un utilizzo più massiccio del nero per emulare il logoramento avvenuto in battaglia. Infine, riposta in un altro fodero, vi è l’altra variante dell’arma Nazgûl, con la guardia dritta e acuminata, caratterizzata dalla scanalatura sulla lama. Entrambe le spade possiedono la stessa grandezza e possono facilmente essere riposte nel fodero più lungo ed entrambe le custodie godono di due passanti per poter essere eventualmente esposte a mo’ di tracolla sul nostro antagonista con l’utilizzo di una piccola corda, ad esempio.

L’action figure | Recensione Nazgûl: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Veniamo al vero protagonista della recensione: il mostruoso Cavaliere Nero. Trattandosi di una figure in scala 1/10 (o in scala 7 pollici), lo Spettro dell’anello raggiunge facilmente i 19cm di altezza! Per avere un paragone con Frodo, abbiamo effettuato una comparativa:

Questa figure è davvero sorprendente. Una volta descatolata, a primo occhio, non riusciremo bene a capire quanti dettagli nasconda. Benché le vesti nere celino molti particolari, fanno parte del gioco e riescono nell’intento di fornire un’insieme di luci e ombre che caratterizza il personaggio. Partiamo dal lato superiore: la testa, priva di viso, è contraddistinta da un cappuccio e due lunghi lembi di stoffa che si protraggono verso il basso, realizzati in plastica morbida.

Dalle lunghe maniche strappate spuntano le mani protette dall’armature e realizzate in maniera eccellente. Sollevando leggermente le vesti in plastica morbida riusciremo a osservare la tunica sottostante, completamente nera e, ancora una volta, sollevando quest’ultima, potremo vedere le due gambe ricoperte dalla corazza. Queste ultime sono senza dubbio la sezione che più ci ha stupiti dell’intera figure. Innanzitutto sono completamente coperte ma, portandole in avanti, possiamo accorgerci della cura che Diamond Select ha voluto prestare. L’armatura è sensazionale sia sul davanti delle gambe, sia sul retro. La parte acuminata sulle ginocchia è magnifica e le scarpe metalliche sono riuscite in maniera ottimale.

Le uniche parti della veste in plastica dura e impossibili da modellare sono le maniche della veste e la piccola mantella sulle spalle. La lunga veste posteriore, benché sia molto più ostica rispetto alle sezioni anteriori, con un po’ di calore è leggermente modellabile.

Painting

Altro punto sorprendete è la pittura di questa figure. Nonostante, come prima, all’inizio possa sembrare che non goda poi di così tanti dettagli differenziati, le chicche sono occultate. La veste non è totalmente nera. Oltre a varie sfumature di grigio, la parte finale presenta dei gradienti color marroncino volti ad emulare la sporcizia di polvere e terra.

Ancora una volta, le parti ricoperte dall’armatura si riconfermano splendide. Sia mani che gambe sono caratterizzate da una base nera con una fortissima presenza del grigio. Il tutto fornisce un effetto metallico consumato e invecchiato.

Posabilità

Per quanto possa inizialmente apparire poco posabile, la figure in questione gode di numerosissime articolazioni. La testa, anche se ancorata ai due pezzi di “stoffa”, è ruotabile a 360°, nonostante non possa guardare verso l’alto o il basso. L’articolazione al braccio è abbastanza rigida ma, insieme a quella del gomito e della mano, garantirà un buon livello di movimento. Il vero “problema” è che la rigida manica rimarrà protratta e, quindi, numerose pose non saranno esteticamente belle da vedere. Vista l’articolazione presente sulla parte del bicipite, ci sarebbe piaciuto vederne una destinata ad alzare o abbassare la manica, in modo da aumentare le possibilità di esposizione. Questo anche perché, una volta impugnata la spada, la mano del Nazgûl dovrà essere posizionata di lato.

Le gambe si riconfermano al top. Benché le vesti posteriori limitino i movimenti sul retro, il T-Croch permette di alzare benissimo la gamba in avanti. L’articolazione alla coscia ci consente di ruotare l’intero arto a 360°, mente sul ginocchio è piazzato addirittura un doppio snodo celato davvero alla grande. Infine, il piede è sia ruotabile che spostabile in basso e in alto.

Un altro appunto va alla veste posteriore che, vista la rigidità e la lunghezza, supererà facilmente i piedi. Dovremmo quindi piazzare la figure leggermente piegata in avanti.

Tiriamo le somme | Recensione Nazgûl: Action Figure (LOTR) by Diamond Select

Questa seconda figure appartenente alla “Series 2” della collezione creata da Diamond Select Toys e basata sulla trilogia cinematografica di Lord of The Rings ci ha sorpresi. Quella del Nazgûl è una figure riuscita sotto moltissimi aspetti che, purtroppo, pecca leggermente in posabilità. Tuttavia, nulla di trascendentale! Nel caso aveste un angolino di casa dedicato al mondo Tolkieniano e foste degli amanti degli Spettri dell’Anello, questa figure rientra sicuramente negli acquisti obbligatori!

Ringraziamo Diamond Select Toys per averci fornito questa action figure che, vi ricordiamo, è acquistabile dal box in basso. Dalla sezione Nerd Stuff è tutto. Vi ricordiamo di seguire le nostre pagine dato che, molto presto, porteremo nuovissime recensioni!

9 Non riconosci la morte quando la vedi? Punti a favore Modello eccellente

Modello eccellente Ottimo painting, ricco di sfumature

Ottimo painting, ricco di sfumature Le parti coperte dall'armatura sono magnifiche

Le parti coperte dall'armatura sono magnifiche Ben tre armi disponibili Punti a sfavore Le maniche e la veste posteriore in plastica più dura riducono la posabilità