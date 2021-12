Recensione Diamond Select: Frodo – Lord of The Rings

In questa recensione analizzeremo l’action figure di Frodo Baggins, proveniente da “Il Signore degli Anelli” e prodotta da Diamond Select Toys

Dopo essere passati dalla galassia lontana lontana e dal fumettistico universo Marvel, alla nostra sezione Nerd Stuff mancava ancora qualcosa. Qualcosa che, non solo cinematograficamente parlando, ha segnato il genere fantasy. Stiamo parlando ovviamente della trilogia de “Il Signore degli Anelli“. Nonostante la fama, gli Oscar e la vastissima fanbase, di action figures provenienti dalla Terra di Mezzo non ne abbiamo poi tante, forse per i diritti non cos’ facilmente ottenibili.

Ebbene, Diamond Select Toys è riuscita nel duro intento, creando una serie di figure provenienti dalla trilogia di Peter Jackson. Noi siamo pronti per analizzare la “Series 2”, composta dal protagonista: Frodo Baggins e dal Nazgûl. Partiamo quindi con questa recensione della figure di Frodo de Il Signore degli Anelli prodotta da Diamond Select!

La confezione – Recensione Diamond Select: Frodo – Il Signore degli Anelli

Iniziamo, come al solito, dando un’occhiata alla presentazione della figure. La confezione presenta una grande finestra frontale dalla quale è possibile intravedere praticamente tutto il contenuto. La finestra si protrae anche sul lato superiore. La scatola ha una colorazione blu con sfumature tendenti al verdastro e al nero. Lo sfondo è rappresentato da un’illustrazione della mappa della Terra di Mezzo. Il logo “The Lord of The Rings” è presente sia davanti, accompagnato da un’immagine di Frodo, Gandald e Sauron, sia al lati, che dietro. Il retro, oltre all’immagine della wave, contiene una breve descrizione della figure.

Come si evince ancora prima di aprire la confezione, il nostro Frodo non sarà da solo. Particolarità di questa collezione di Diamond Select è la possibilità di costruire il nostro Sauron in scala 1/10! Oltre all’action figure dello Hobbit, infatti, possiamo trovare la fiala di Galadriel e il torso dell’antagonista, oltre al suo lungo mantello in stoffa. Ma la fiala non è l’unico accessorio dato che la spada riposta nel fodero risulta estraibile.

Analizziamo gli accessori

Gli accessori di Frodo sono quindi: la sua spada e la fiala in vetro. Come i fan dell’opera sapranno, l’arma non è propriamente una spada, bensì un pugnale elfico chiamato “Pungolo” appartenuto in precedenza proprio a suo zio Bilbo. Questo accessorio, nonostante sia abbastanza piccolo (circa 6,0cm) gode di una cura nei dettagli invidiabile. La lama possiede le incisioni elfiche, così come l’impugnatura ha le varie scanalature del caso. La scultura è ottima, così come il painting.

Ci ha convinto meno, invece, la fiala. Il minuscolo accessorio (1,7cm) possiede la stessa colorazione argentea applicata alla lama del pugnale e lo sculpt lo fa apparire quasi come fosse un punteruolo o una piccola arma. Avremmo gradito se, al posto di tale painting, avessero utilizzato una colorazione trasparente per dare l’idea che si trattasse di vetro.

Nulla da dire sul busto di Sauron, scolpito in maniera egregia, con gli spallacci aguzzi e l’armatura spigolosa. Il mantello in stoffa, poi, è una vera chicca. Che dire: non vediamo l’ora di vedere la figure dell’antagonista in tutto il suo splendore!

L’action figure – Recensione Diamond Select: Frodo – Il Signore degli Anelli

Passiamo ora alla figure del nostro Hobbit. Questa riproduzione di Frodo è in scala 1/10 e, quindi, vanta un’altezza di 13,5cm. Partiamo subito con la cosa che più stupisce osservando la figure: la somiglianza con l’attore che interpreta il personaggio. Osservandolo frontalmente, le affinità con il viso di Elija Wood sono davvero numerose. La scultura di quest’ultima è ben congeniata, riuscendo ad emulare bene i tratti dell’attore. Anche i capelli ricci sono ben scolpiti e godono dell’iconica acconciatura.

Il nostro Frodo possiede la tipica giacca lunga in colorazione marrone realizzata in plastica morbida. Al disotto abbiamo poi il gilet, sempre in tinta marrone (ma leggermente più chiara), mentre dal petto possiamo intravedere la camicia bianca. Sul fianco sinistro, la giubba presenta una piega che consente al fodero dell’arma di apparire in bella mostra. Anch’esso ben scolpito, con vari richiami elfici, è tenuto dalla cinta in ben due punti. Sebbene si possa incastrare, infatti, potremo muovere la custodia grazie al laccio che la tiene ancorata alla cintura, anch’esso in plastica morbida. In basso abbiamo i classici pantaloni a 3/4 e e gli ancor più classici piedi villosi dalle ingenti dimensioni.

Come anticipato già dal viso, la scultura di questa figure è davvero ben fatta. Non mancano cambi di textures per quanto riguarda la giacca rispetto agli altri indumenti, insieme alle varie pieghe del caso. Anche mani e piedi sono davvero scolpiti in maniera egregia!

Painting

Uno dei punti che ci ha maggiormente colpiti è stato il painting. Sebbene non sia chiaramente pitturata a mano, la figure presenta dei dettagli che non ci aspettavamo. Abbiamo già perlato del viso che, nonostante l’assenza di sfumature, presenta una colorazione coerente, così come i capelli. La giacca, seppur in maniera molto lieve, presenta delle leggere sfumature di colore. La differenza è fatta tuttavia dalla finitura opaca di quest’ultima, in leggero contrasto con quella lucida del gilet.

Le parti migliori sono, secondo il nostro parere, proprio la spada con il fodero e i piedi del nostro Hobbit. Non per passare come feticisti ma, le gambe e i piedi della figure godono di sfumature non presenti in nessun altro punto. Con dettagli di sporcizia molto accentuati, una colorazione più spenta e la peluria, sono di sicuro la parte più dettagliata della figure.

Chiaramente ci sono leggere sbavature qua e là, ma nulla di trascendentale se consideriamo il prezzo di vendita al quale è proposta.

Posabilità

E mentre la pittura si è rivelata a tratti sorprendente, la posabilità è, per noi, il punto critico della figure. La testa può ruotare a 360°, tuttavia la mancanza dell’articolazione al collo limita i movimenti verso l’alto e il basso. L’articolazione alla spalla permette al braccio di ruotare, ma quella al gomito è molto limitata e impedisce addirittura di piegare il braccio per ottenere un angolo di 90°. La stessa articolazione è stata posta sulle ginocchia, limitando anche la parte inferiore.

Bene riguardo alle gambe, con un’articolazione a sfera che permette di muoverle facilmente in avanti e di lato (grazie alla giacca e al fodero dell’arma in plastica morbida) tuttavia limitate sul retro, dove lo sculpt del pantalone impedisce i movimenti. Sulle cosce vi è un’articolazione che permette di ruotare l’intera gamba. Anche qui si riconfermano ottimi sia mani che piedi, i quali possono essere ben posati sia in avanti che indietro e hanno la possibilità di ruotare.

La figure, quindi, non risulta essere ben posabile, costringendoci ad esporla in posizioni abbastanza statiche.

Tiriamo le somme – Recensione Diamond Select: Frodo – Il Signore degli Anelli

Prodotta da Diamond Select Toys, questa è una delle poche action figure dedicate al Signore degli Anelli e rappresentati Frodo, dal prezzo abbordabile. Mentre scriviamo la recensione, infatti, la potrete fare vostra ad un prezzo di €37,00 su Amazon. Nonostante la scarsa posabilità, ci sentiamo di consigliarvi comunque questo prodotto che, dal punto di vista estetico ci ha davvero sorpresi in positivo. Se voleste, poi, completare Sauron in scala 1/10, si rivela un acquisto obbligatorio.

Ringraziamo Diamond Select per averci fornito questa “Series 2” su LOTR e vi ricordiamo che a breve uscirà la nostra analisi del Nazgûl, quindi continuate a seguirci!

