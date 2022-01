E3 2022: l’evento online potrebbe essere cancellato

Il giornalista Jeff Grubb ha svelato come l’E3 2022 potrebbe saltare anche quest’anno, non presentandosi neanche nel suo formato digitale con conferenze online

L’E3 sta vivendo da diversi anni una crisi che pare non trovare via d’uscita. Ciò è dovuto soprattutto a come le maggiori case videoludiche e compagnie nell’industria abbiano deciso di defilarsi dallo show, preferendo tenere i propri eventi in modo indipendente. Pensiamo infatti a Nintendo, che ormai presenta le novità più importanti in diversi mesi attraverso i suoi Direct, o anche a come nel 2019 PlayStation si sia distaccata totalmente dall’E3, preferendo i suoi State of Play e PlayStation Showcase. Non è da tralasciare neanche Microsoft, che nonostante partecipi ancora a questi show, non evita di certo di tenere delle proprie conferenze per le informazioni più importanti. L’E3 ha ormai perso di rilevanza, e adesso nuovo rumor figurerebbe la cancellazione totale della conferenza del 2022, anche nella sua versione digitale online.

Addio definitivo all’E3 online del 2022, e forse anche a quelli futuri?

L’E3 è sempre stato uno dei momenti più agognati dai giocatori, garante ogni estate di un’ondata di annunci in grado di esaltare le community videoludiche, che portava a passare la notte rigorosamente in bianco aspettando con ansia le novità maggiormente di rilievo nell’industria. Con la speranza di nuovi giochi innovativi, il ritorno di serie iconiche, e sorprese riguardanti le nuove tecnologie sviluppate dalle compagnie, l’atmosfera dell’E3 era qualcosa di speciale, almeno all’inizio. Ad oggi, tutto ciò rimane solo un ricordo, e per quanto riguarda lo show online di quest’anno, le notizie fornite dal giornalista Jeff Grubb non sono delle più positive, visto che dopo la decisione di effettuare le presentazioni attraverso le piattaforme online, pare che l’ESA sia sul punto di cancellare anche la versione online dell’E3 2022.

Il giornalista avanza questa possibilità all’interno di un video su YouTube, e si tratterebbe del terzo anno di fila senza un E3 vero e proprio. Infatti, nel 2020 l’evento era stato cancellato a causa della pandemia che iniziava a diffondersi in tutto il globo, per poi tenersi online nel 2021 con risultati alquanto fallimentari, causati da una programmazione confusionaria inserita nel sito ufficiale, e annunci poco coesi tra loro. Insomma, se si tenesse nuovamente lo stesso tipo di E3, di sicuro non sarebbe difficile aspettarsi un flop simile a quello precedente.

Non possiamo inoltre evitare di pensare che l’eliminazione totale dell’E3 possa essere più che imminente, considerando come la costante presenza e diffusione del COVID-19 abbia contribuito significativamente a un radicale (e forse definitivo) spostamento verso i palcoscenici virtuali da parte degli studi videoludici e dei publisher. E anche se rimangono ancora la Gamescom e i TGA, si tratta comunque di una perdita molto triste per una storica conferenza come l’E3.

