Instax Pal, la nuova fotocamera palmare di FUJIFILM ha vinto il riconoscimento da parte del magazine americano TIME come Migliore invenzione del 2023 nella sezione Menzione Speciale

FUJIFILM è orgogliosa di annunciare che la fotocamera palmare INSTAX Pal, l’ultimo modello della serie INSTAX, è una tra le MIGLIORI INVENZIONI del 2023, secondo il magazine americano TIME nella sezione Menzione Speciale. Il premio “THE BEST INVENTIONS” si concentra su settori in crescita come l’intelligenza artificiale, l’energia verde e la sostenibilità e raccoglie le candidature dei redattori e dei corrispondenti del TIME di tutto il mondo.

I prodotti e le idee vengono valutati in base a una serie di fattori chiave, tra cui originalità, efficacia, ambizione e impatto. L’elenco annuale delle MIGLIORI INVENZIONI stilato dal TIME comprende “200 innovazioni straordinarie che cambiano la vita” e “50 invenzioni con menzione speciale”.

Fujifilm Instax Pal: per il TIME è la migliore invenzione del 2023

INSTAX Pal, che abbiamo potuto provare e recensire è il primo modello della serie INSTAX specializzato nello “scatto”. Separando la funzione di stampa dalla fotocamera, raggiunge queste dimensioni compatte per stare nel palmo della mano. È facile da trasportare e rende l’esperienza fotografica ancora più divertente e accessibile.

Collegando INSTAX PAL a uno smartphone tramite Bluetooth , le immagini catturate vengono automaticamente trasferite a un’app per smartphone dedicata e salvate come immagine con una cornice INSTAX. Inoltre, collegandosi tramite Bluetooth a INSTAX Link, serie di stampanti per smartphone e le fotocamere istantanee ibride INSTAX mini Evo e INSTAX mini LiPlay , gli utenti possono godersi la stampa fotografica su pellicola istantanea INSTAX.

“Al giorno d’oggi, scattare foto con il telefono è così universale che è quasi noioso. Se stai cercando un’esperienza più tattile ma vuoi comunque mantenere le cose semplici, la fotocamera tascabile Fujifilm INSTAX Pal offre i vantaggi di una fotocamera digitale, come la possibilità di aggiungere filtri o condividere le tue foto, oltre alla capacità per stampare mini istantanee in 15 secondi” – il commento del TIME sul riconoscimento a INSTAX Pal.

Fujifilm continuerà ad espandere il mondo del sistema fotografico istantaneo “INSTAX” che consente alle persone di godersi la stampa fotografica immediatamente.

E voi, avete già provato la nostra Instax Pal? Fateci sapere cosa ne pensate di questo premio che è il primo per il reparto Instax nella storia di Fufjilm.