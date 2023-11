The Last of Us Parte 2 Remastered è stato annunciato!

A sorpresa Sony ha annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered, una versione rimasterizzata per PS5 dell’ultimo titolo targato Naughty Dog

Di sicuro tutti conoscerete The Last of Us Parte 2, l’ultimo eccezionale gioco sviluppato da Naughty Dog. Ormai sono passati più di 3 anni dal lancio di questo titolo, ma a quanto pare presto avremo la possibilità di rigiocarlo in una versione ampliata e migliorata. Sony infatti ha annunciato a sorpresa The Last of Us Parte 2 Remastered, una versione rimasterizzata per PS5 dell’ultimo titolo targato Naughty Dog.

The Last of Us Parte 2 Remastered non porta solo migliorie grafiche

La nuova versione rimasterizzata di The Last of Us 2 permetterà ai possessori di PS5 di godere di questo capolavoro in una veste sensibilmente migliorata. Ovviamente questa versione del gioco avrà diverse migliorie grafiche e tecniche, tra cui anche il pieno supporto per il DualSense, ma non solo. L’aggiunta più interessante di questa remastered infatti è sicuramente la nuova modalità No Return. No Return è una sorta di modalità roguelike survival in cui i giocatori dovranno superare una serie di scontri utilizzando tanti personaggi diversi.

Oltre a questa modalità però saranno aggiunti anche tanti altri contenuti extra. Ad esempio ora sarà possibile anche accedere ai “Lost Levels“, cioè delle sezioni che sono state tagliate dal gioco completo e che ora è possibile rivivere addirittura con il commento degli sviluppatori. In più ora sarà possibile far indossare ai protagonisti del gioco dei nuovi costumi e potrete anche divertirvi a suonare la chitarra liberamente nella nuova modalità free play.

La versione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2 sarà disponibile dal 19 febbraio 2024 in esclusiva per PS5.