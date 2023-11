ZF brake by wire: ecco come saranno i freni del futuro!

ZF, da sempre leader della componentistica nel settore automotive, ha presentato un modello rivoluzionario di freni ZF brake by wire. Cos’hanno di particolare? Scopriamolo subito!

Nessuno lo direbbe, eppure i freni sono una componente dell’automobile che ha ancora grandissimi margini di affinamento. Certo, se ripensiamo ai freni a tamburo oppure ai primi freni a disco ci accorgeremo che sono stati fatti passi da gigante. C’è tuttavia chi è convinto che il meglio debba ancora venire: ZF infatti ha presentato una inedita tecnologia durante il Next Generation Mobility Day 2023 di Shangai.

Si tratta di un sistema frenante che prevede un impianto ZF brake by wire. Sebbene molto si possa già evincere dal nome, si potrebbe comunque rimanere stupiti dal carico rivoluzionario di questa soluzione. Questo tipo di freni consente infatti di semplificare, alleggerire, ottimizzare ed economizzare ulteriormente la costruzione delle vetture. Ma conviene anche all’utente finale?

Una tecnologia che già conosciamo

Questi nuovi freni ZF brake by wire presentano il loro principale punto di forza nella semplicità costruttiva: tutto l’impianto è suddiviso sulle 4 ruote, senza altre componenti sotto al cofano né altrove. Infatti, il sistema prevede che le pinze dei freni vengano azionate da attuatori elettrici (dei piccoli “motorini”) che consentono di eliminare in un colpo solo tubazioni, pompa freni, servofreno e liquido. L’impulso che attiva le pinze è ovviamente gestito elettronicamente, in maniera da ottimizzare al massimo spazi di frenata ed usura dei consumabili.

Dubbi sull’efficacia? In realtà è una tecnologia che già stiamo sperimentando quotidianamente senza nemmeno accorgercene. Infatti il principio dello ZF brake by wire è lo stesso che, già da molti anni, gestisce il comando dell’acceleratore drive by wire delle nostre vetture. Discorso analogo per gli attuatori elettrici, che riprendono il concetto di quelli che troviamo già sulle nostre automobili per la gestione dell’EPB (freno a mano elettronico), accessorio ormai diffusissimo ed estremamente apprezzato dalla clientela.



Freni “asciutti” ZF brake by wire: i vantaggi rispetto ai tradizionali

Come già detto, la semplificazione è l’elemento vincente della tecnologia ZF brake by wire. Ma anche l’utente finale può beneficiare di diversi vantaggi: non dimentichiamoci che semplificazione vuol dire anche maggiore affidabilità e praticità. Il sistema infatti promette spazi di frenata ulteriormente ridotti, con un guadagno di 9 metri in frenata di emergenza a 100 Km/h rispetto ad un impianto frenante convenzionale.

Oltre a ciò garantisce un più efficiente ricupero dell’energia in frenata (sugli EV), elimina le coppie di attrito residue ed ottimizza l’usura di dischi e pastiglie, in ottemperanza alle future norme Euro 7 su emissioni di gas e polveri (ne parliamo dettagliatamente in questo articolo). Il tutto ridurrebbe in maniera considerevole la manutenzione, aumentando allo stesso tempo l’autonomia delle vetture elettriche sino al 17%. ZF ha previsto anche aggiornamenti periodici del sistema via cloud, nel contesto di un sistema di dispositivi elettromeccanici come appunto freni, sterzo e sospensioni drive-by-wire che lavorano in sinergia per migliorare l’handling della vettura. Sarà questa la soluzione definitiva al problema dei freni? Al momento non si può ancora sapere ma noi continueremo sicuramente a parlarne.

