The Witcher sta per tornare su Netflix con una nuova stagione il cui trailer è già disponibile. Il nuovo capitolo sarà diviso in due parti

Finalmente l’attesa è quasi finita, tra poche settimane potremmo assistere alla nuova stagione di The Witcher. Netflix ha da poco pubblicato il nuovo trailer in cui vedremo, per l’ultima, volta Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia. Nonostante la nuova stagione si componga di soli 8 episodi, questi verranno suddivisi in due capitoli. Il primo, formato da 5 puntate, andrà in onda il 29 giugno, mentre i restanti 3 saranno trasmessi dal 27 luglio. Lauren Schmidt Hissrich sarà la showrunner e produttrice esecutiva dello show. Al suo fianco Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun si occuperanno della regia. Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin e Troy Dangerfield hanno invece lavorato sulla sceneggiatura. Ecco cosa sappiamo della nuova stagione.

Trama e cast | The Witcher: ecco il trailer della terza stagione

In questa nuova stagione, girata in lungo e in largo, tra Inghilterra, Galles, Croazia, Slovenia, Marocco e anche Italia, ritroveremo Geralt. Il nostro beniamino è intento a condurre Ciri lontano da chi vuole farle del male, con l’obiettivo di proteggerla, con tutte le forze in suo possesso. I due sono accompagnati da Yennefer, desiderosa di condurli nella fortezza protetta di Aretuza, con lo scopo di studiare più da vicino i poteri latenti della ragazza. Con loro grande sorpresa però, scoprono di essere sbarcati in un luogo ostile, fatto di magia oscura, corruzione e tradimenti, dove non sarà facile uscirne indenni.

In questo nuovo capitolo di The Witcher ritroveremo per l’ultima volta Henry Cavill, in uno dei ruoli che lo ha reso indimenticabile nel panorama delle serie tv, quello di Geralt di Rivia. Al suo fianco Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli della Principessa Cirilla di Cintra e Joey Batey in quelli di Ranuncolo. Nel cast anche Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel) e Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra) e Cassie Clare (Philippa).

Il futuro di The Witcher

Come già detto, questa sarà l’ultima stagione in cui comparirà come protagonista Henry Cavill. Nelle prossime stagioni, l’attore verrà sostituito da Liam Hemsworth. Sembra però che questa sostituzione non creerà problemi alla serie. Sophie Holland, direttrice del casting ha infatti confessato che la serie proseguirà con una quarta e poi una quinta stagione. Netflix ancora non ha ufficializzato la notizia, visto che non si sa ancora come reagirà il pubblico al cambio attori. In attesa di notizie certe, noi di tuttoteK non vediamo l’ora di scoprire questa nuova, terza stagione, per goderci ancora una volta, le avventure di Geralt di Rivia che, dal trailer, si prospettano piene d’azione e colpi di scena.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.