Povere creature: il trailer del film di Emma Stone

Ecco il trailer dell’attesissima pellicola diretta da Yorgos Lanthimos Povere creature, con protagonista Emma Stone in un’inedita versione femminile di Frankestein

Willem Dafoe, Mark Ruffalo ed Emma Stone sono i protagonisti di Povere creature, ultimo film di Yorgos Lanthimos, il cui trailer anticipa l’uscita del 12 ottobre. Viene così presentata al grande pubblico la pellicola, già nel palinsesto del Festival del cinema di Venezia, che sarà distribuita nelle sale italiane da The Walt Disney Company Italia. Nonostante gli elementi narrativi ne facciano un racconto dalle tinte horror, in realtà questa è davvero una favola con un happy ending stupendo, il che la rende meravigliosamente positiva.

Il trailer di Povere creature, prodotto e interpretato da Emma Stone

Emma Stone, che è anche la produttrice del film, interpreta Bella Baxter, un’inedita versione di Frankestein al femminile. “Una donna che traccia la propria rotta verso la libertà”, questa è la presentazione della protagonista, mostruosa e bellissima allo stesso tempo. Oltre a lei, il cast pullula di star brillantissime: Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael sono solo alcuni dei nomi che hanno arricchito il set di Povere creature.

Il film viene presentato come “una storia a lieto fine”. Sarà una storia di crescita, di formazione e di emancipazione, che seguirà passo dopo spasso la sincronizzazione tra il corpo e il cervello di Bella. Bella, nomen omen, è la creatura mostruosa che in verità mostruosa proprio non è, anzi. Il film è l’adattamento del romanzo omonimo di Alasdair Gray del 1992, in Italia tradotto con il titolo di Vita e misteri della prima donna medico d’Inghilterra. La versione letteraria di questa storia ha affascinato molto Yorgos Lanthimos, già regista di The Lobster (2015), Il sacrificio del cervo sacro (2017) e La favorita (2018). La sceneggiatura è stata invece scritta da Tony McNamara. Fateci sapere cosa ne pensate del primo trailer di Povere creature nella sezione dedicata ai commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.