Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare: 5000 persone all’anteprima a Roma Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare trionfa all’anteprima di Roma. Con la presenza di 5000 persone; la nuova serie disponibile su Netflix dal 9 giugno

Giovedì 8 giugno ben 5000 persone hanno assistito all’anteprima Netflix di Roma per la proiezioni speciale di, Questo mondo non mi renderà cattivo. La seconda serie ideata e interpretata da Zerocalcare pronta a colpire ancora una volta e attesa da tutti; arriva finalmente disponibile sulla nota piattaforma dal 9 giugno.

Con un concerto esclusivo tenuto dall’artista romano Giancane, autore della sigla della serie; per il lancio dello show, la Città dell’Altra Economia ha trasformato la sua location e i suoi spazi. Attraverso intrattenimento e spettacoli dal vivo; Zerocalcare ha offerto a tutti gli spettatori presenti all’anteprima di Roma, uno sguardo immersivo e ironico nel suo universo speciale creato, proponendo il 9 e il 10 giugno; attività attrattive come, Il Labirinto Esistenziale, Il Gabinetto degli Orrori del Dottor Calcare o Pesca le Ansie. Ad ogni visitatore è prevista la consegna speciale del Brevetto di resistenza agli accolli, funzionale a collezionare un timbro ogni volta che si conclude un’attrazione, con il diritto di ritirare un gadget speciale all’arrivo del terzo timbro.

Ingresso tenuto libero fino ad esaurimento posti ( dalle ora 13.oo alle 1.oo di notte); oltre Zerocalcare come ospite; l’evento ha visto presenziare altri grandi nomi del panorama dell’intrattenimento come Daniela Collu, Michela De Rossi, Pilar Fogliati, Michela Giraud, Lia Grieco, Alberto Malanchino, Giordana Marengo, Federica Sabatini e Ludovico Tersigni.

Questo mondo non mi renderà cattivo: la nuova serie di Zerocalcare disponibile su Netflix

Dopo il grande apprezzamento della prima serie sperimentale, Strappare lungo i bordi; Zerocalcare ha voluto cimentarsi nel mondo seriale proponendo un nuovo grande successo: Questo mondo non mi renderà cattivo. Dotato di un linguaggio e un modo unico per trattare i delicati temi attuali; Zerocalcare presenta al grande pubblico un progetto in grado di decostruire le grandi fondamenta, le finte tradizioni e buonismi della società odierna.

La trama è incentrata su sul ritorno nel quartiere di un vecchio amico di Zero dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Questo mondo non mi renderà cattivo è disponibile su Netflix dal 9 giugno per tutti gli abbonati.

