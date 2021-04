Noah Centineo: non sarà più lui He – Man

Il giovane attore americano Noah Centineo ha appena annunciato che non sarà più lui il protagonista del film su He – Man

Il film sul mitico principe Adam, di He – Man e i dominatori dell’universo, lascia dunque vacante il ruolo del protagonista che sarebbe dovuto essere, per l’appunto, di Noah Centineo.

He – Man: chi verrà dopo Noah Centineo?

Pare che la pellicola di He – Man dei fratelli Nee, prodotta da Sony Pictures e Mattel Films, non veda più la partecipazione di Noah Centineo perché, stando a quanto riferito dal portavoce dell’attore, lui “non è più coinvolto nel progetto”.

Attualmente l’attore, famoso per aver partecipato a Sierra Burgess è una sfigata, The Perfect Date e Charlie’s Angels, è anche alle prese con la parte di Amom Smasher nel film Black Adam basato sui supereroi DC.

Tornando a noi, la frase è abbastanza sibillina, ma chiara allo stesso tempo. Infatti, vista la rapidità degli eventi, non si sa ancora chi lo dovrà sostituire per interpretare il mitico principe Adam alle prese con l’arcinemico di sempre Skeletor per salvare Eternia.

La pellicola, come è ovvio, è basata sulla famosa serie animata degli anni Ottanta dalla quale, sempre in quel periodo, venne realizzata anche una fortunata linea di giocattoli, il nostrano Zerocalcare ne sa qualcosa, ed anche un film con Dolph Lundgren (il pugile sovietico di Rocky IV) nei panni del protagonista e di Frank Langella (un altro famoso interprete di Dracula) in quelli della sua nemesi con la faccia da scheletro.

Chi salverà il pianeta Eternia dunque? Chi volgerà la sua spada contro Skeletor? Chi griderà l’iconica frase “a me il potere!”? Ma soprattutto, chi porterà quel caschetto biondo? Per scoprirlo restate dunque con noi su tuttoteK per rimanere aggiornati anche su tutte le serie TV del momento, gli imperdibili dell’animazione ed i classici del cinema.