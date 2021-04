Lost Soul Aside sarà un titolo cross-gen e arriverà anche su PS5

UltiZero Games ha confermato, nelle scorse ore, che l’atteso action-jrpg Lost Soul Aside, il cui sviluppo è rimasto molto dietro le quinte, arriverà come titolo cross-gen anche su PS5

Un titolo di cui poco si parla, ma che al suo annuncio aveva fatto piuttosto scalpore, è Lost Soul Aside di UltiZero Games. Il gioco, la cui uscita era prevista per il 2020, ma di cui poi si sono nuovamente perse le tracce, è un progetto indie cinese esclusiva Sony fortemente ispirato per atmosfera e design alla serie di Final Fantasy, mentre sotto il fronte gameplay riprendente la frenesia e lo stile che permeano Devil May Cry. Capirete bene, da queste premesse, il perché effettivamente Lost Soul Aside interessi a una larga cerchia di pubblico e il perché molti stiano ancora attendendo informazioni di qualsiasi tipo da parte degli sviluppatori.

Qualcosa si è mosso nelle scorse ore, anche se forse non nel senso in cui tutti speravamo. Nelle scorse ore, infatti, tramite un tweet sul profilo ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno affermato che, nonostante la precedente esclusività PlayStation 4, Lost Soul Aside arriverà anche su PlayStation 5 come titolo cross-gen. Vi lasciamo il tweet qua sotto.

We are happy to officially announce today that Lost Soul Aside is also coming to PlayStation 5. We hope you look forward to game and we appreciate your continued support. pic.twitter.com/S8CKz14rec — Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) April 29, 2021

Lost Soul Aside anche su PS5, ora però vogliamo saperne di più!

Purtroppo, però, non si hanno ancora novità su una data d’uscita, o perlomeno una finestra. Lost Soul Aside rimane ancora lì, nell’ombra, ma almeno sappiamo che quando uscirà avrà una versione current-gen nativa, e non da giocare in retrocompatibilità sul nuovo hardware di casa Sony. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

Insomma, Lost Soul Aside arriverà prima o poi sia su PS4 sia su PS5 e noi siamo davvero curiosi di poterci mettere le mani sopra. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!