Black Adam: James Cusati-Moyer si aggiunge al cast

Un altro attore si aggiunge al cast di Black Adam, il cinecomic con Dwayne “The Rock” Johnson: parliamo di James Cusati-Moyer

Manca sempre meno all’inizio delle riprese di Black Adam, il cinecomic DC con Dwayne Johnson, atteso per l’anno prossimo.

Secondo l’ultima immagine condivisa su instagram dall’attore, in cui annuncia di essere finalmente pronto per le riprese, la produzione dovrebbe iniziare questa settimana. Sembra mancare veramente poco al primo ciak.

Intanto, un altro nome si aggiunge al cast del cinecomic: James Cusati-Moyer. Tuttavia, l’identità del suo personaggio è ancora un segreto.

Il personaggio di Teth-Adam è stato creato da Otto Binder e C.C. Beck su The Marvel Family n°1 (dicembre 1945). È uno storico avversario di Capitan Marvel e della sua famiglia: si tratta di un antico egizio che fu scelto dal mago Shazam come suo successore, ma fu corrotto dal potere e cercò di usarlo per dominare il mondo. Ma nelle attuali riprese fumettistiche, il personaggio è considerato un antieroe.

James Cusati-Moyer è l’ultimo ad essere entrato nel cast del cinecomic. L’attore, nominato a un Tony Award, è apparso in Blue Bloods, Unbreakable Kimmy Schmidt, The Path, Red Oaks, Prodigal Son e altre serie tv. Il suo nome, si aggiunge a quello di: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan e Marwan Kenzari.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è opera di Adam Sztykiel. La produzione si svolgerà in Georgia, e il film includerà anche la Justice Society of America.

Chissà quale personaggio interpreterà il nuovo arrivato? Speriamo che il via delle riprese possa regalarci qualche piccola anticipazione. Nel mentre, vi ricordiamo che la nuova data d’uscita di Black Adam è stata fissata per luglio 2022.