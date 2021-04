Crossover Universo Nerd festeggia la puntata 100

Crossover Universo Nerd festeggia la centesima puntata che sarà trasmessa in tv domenica 9 maggio, in replica il 10, e online su Facebook lunedì 10 maggio.

Domenica 9 maggio alle h24 andrà in onda su 7Gold la centesima puntata di Crossover Universo Nerd, il programma di intrattenimento sul mondo nerd che ospita ogni settimana influencer e giornalisti nerd che si incontrano nel salotto più geek del mondo dell’intrattenimento per scambiarsi news e confrontarsi tra loro e con la community sugli argomenti di attualità che interessano a 360° tutte le passioni della cultura pop.

La puntata numero 100 sarà in replica su 7Gold lunedì alle h24, e sempre lunedì alle 21 sarà disponibile per tutti gli appassionati sulla pagina Facebook dello show.

Crossover Universo Nerd: la storia del programma

Di proprietà della Mad House Factory e prodotto in collaborazione con Visionfilm, Crossover Universo Nerd è un programma del regista e produttore Max Pozzi e dei produttori Simone Mannu ed Eleonora Morolli. Nato nel 2018 e arrivato alla terza stagione, lo show vanta tra i propri speaker importanti influencer e volti noti della cultura pop come la soubrette Micol Ronchi, il cosplayer e presentatore Davide “Dave Show” Pittari, il progamer e streamer Nicolo “Insa” Mirra, la streamer ed ex-progamer Jessica “MissHatred” Armanetti, il giornalista Raffaele “Raffo” Sogni, il giornalista e fondatore di OrgoglioNerd.it e di Nientedadire.it Daniele Daccó aka Il Rinoceronte, la scrittrice, giornalista e fondatrice di Nientedadire.it insieme a Daccò Alessandra “Furibionda” Zanetti, il collezionista che presta allo show la sua grande esperienza Andrea Battaglia, lo showman attore, imitatore e comico Edoardo Mecca e la streamer Giada Cristina Bessi.

Nelle sue prime 100 puntate, Crossover Universo Nerd ha ospitato grandi nomi e firme nazionali, come i doppiatori dal mondo del cinema e anime Ivo De Palma, Gianluca Iacono e David Chevalier, o da quello dei videogame, come Jacopo Calatroni e Federico Viola. Fumettisti come il bonelliano Mariano De Biase o il diaboliko Mario Gomboli, ma anche nuovi autori come Veronica “Veronicartoon” Ciancarini. Dal mondo dell’intrattenimento e dell’informazione, invece, Andrea Rock di Virgin Radio, il giornalista sportivo Domenico Manfredi e il TikToker Pietro Morello.

Ogni settimana, questo gruppo di influencer intrattiene oltre 300 mila (300.000) spettatori unici in due passaggi televisivi e ogni puntata sui social raccoglie più di 120 mila visualizzazioni. Inoltre, nel corso delle sue tre stagioni, il programma può vantare tra i suoi sponsor alcuni dei principali top brand del panorama geek italiano, come MSI, sponsor dello show sin dalla prima stagione, Asmodee Italia e GameStop.